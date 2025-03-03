Как стимулировать цветение орхидеи: нужен только обычный лимон

Многие владельцы орхидей сталкиваются с проблемой отсутствия цветения, хотя все подходящие для этого условия есть. Однако профессиональные флористы знают, как легко решить проблему и стимулировать растение выпустить цветоносы.

Для того чтобы заставить орхидею цвести, как пишет ресурс news.blog, нужен обычный лимон. Ведь лимонная кислота способна провоцировать рост и цветение орхидеи.

Какая польза лимона для орхидеи: как правильно подкормить растение

Немногие знают, но в природной среде орхидеи растут в тех местах, где есть черные плесневые грибы. Именно они выделяют кислоту, которой питается цветок. А лимонная кислота обладает схожими свойствами, она регулирует pH воды, помогает усвоению полезных веществ из почвы, а также защищает растение от бактерий и грибковых заболеваний.

Чтобы подкормить орхидею и стимулировать ее к цветению, нужно сделать из лимона раствор. На литр чистой отстоявшейся воды надо взять чайную ложку лимонного сока, лимонная кислота также подойдет, необходимо брать 1 грамм. Добавьте кислоту в воду и тщательно перемешайте до полного растворения.

Подкормку можно проводить двумя способами. Опрыскивайте листья и воздушные корни орхидеи дважды в неделю. Таким образом, вы стимулируете рост и развитие цветка, а также защитите его от грибковых заболеваний.

Есть еще один способ – метод погружения. Поместите горшок с цветком в раствор на 30 минут, затем вытяните и дайте лишней жидкости стечь. Используйте метод погружения раз в месяц.

После таких процедур ваша орхидея выпустит цветоносы и будет пышно цвести в течение длительного времени.

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