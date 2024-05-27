Как стимулировать рост монстеры: популярный напиток из кухни может стать лучшим удобрением

В украинских квартирах довольно часто можно увидеть монстеру в горшке. Хотя этот цветок довольно прост в уходе, бывает, что он никак не хочет выпускать новые листья.

В издании Przyślij Przepis рассказали, как подкармливать монстеру, чтобы она выпускала регулярно листок за листком.

Что любит монстера в домашних условиях

Весной и в начале лета происходит период усиленного роста этого комнатного растения, поэтому стоит уделить монстру как можно больше вашего внимания. В частности, важно поддержать здоровье ее корневой системы.

Монстера популярна не только благодаря своему внешнему виду, это растение еще и очень полезно. Например, она вместе со спатифиллумом является естественным фильтром воздуха в комнате, поглощая формальдегид, аммиак и бензол. Поэтому очень важно, чтобы у монстеров регулярно появлялись новые листья для очистки воздуха.

Важнейшим для монстеров является правильное местоположение. Это растение любит рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Также позаботьтесь, чтобы в горшке была легкая почва, содержащая торф, перлит, землю и кору.

Поливать монстеру нужно регулярно, но умеренно (когда верхний слой почвы полностью подсохнет). Из-за чрезмерной поливки могут возникнуть проблемы с загниванием корней. Кроме этого раз в 2-3 недели опрыскивайте все растение фильтрованной водой комнатной температуры. Мастер очень любит увлажненный воздух, поэтому, если ее поставить возле увлажнителя, растение "благодарит" вас новые листья.

От стеблей часто растут воздушные корни, которые следует направлять в сторону горшка или обмотать ими основание растения (если они слишком длинные). Срезать их нельзя. Именно воздушные корни помогают монстеру лучше впитывать влагу.

Как подкармливать монстеру

Как подкармливать монстеру чаем / Фото: Unsplash

Особенно в период с весны до осени монстере требуется дополнительная подкормка. Наиболее необходимыми ему элементами являются азот, калий и фосфор.

Эксперты также советуют использовать популярный напиток, который есть на каждой кухне. Речь идет о черном чае. В нем содержатся танин и дубильные вещества. Они положительно влияют на иммунитет растения, укрепляют его корневую систему. Если корни цветка здоровы, он будет регулярно выпускать новые листья.

Если вы хотите стимулировать рост монстеров, подготовьте специальный настой из 2 чайных ложек чайной заварки и 1 стакана кипятка. Важно использовать натуральный чай без ароматизаторов или вкусовых добавок. Оставьте стимулятор на 2-3 часа, а затем, когда он охладится до комнатной температуры, подлейте растение. Одно большое растение достаточно подкармливать таким образом раз в две недели.

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