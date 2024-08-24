Как стирать джинсы в стиральной машине: четыре полезных совета, чтобы любимые вещи выглядели хорошо

Джинсы можно назвать самой универсальной вещью в гардеробе. У каждого человека часто есть не один, а сразу несколько пар. Поэтому советы о том, как стирать джинсы, чтобы они дольше сохраняли свои цвет и форму, понадобятся практически всем.

В первую очередь, чтобы сохранить цвет джинсового материала, специалисты рекомендуют стирать его в деликатном режиме и в прохладной воде. Дополнительно при такой стирке джинсы не сядут.

Хотя и может казаться, что джинсам нужны более интенсивные режимы или горячая вода из-за того, что этот материал достаточно жесткий. Однако, если вы не хотите расстаться с любимой парой навсегда, лучше все-таки придерживаться этого важного правила.

Нужно ли выворачивать джинсы во время стирки в стиральной машине? Как правило, все вещи нужно выворачивать. Но для джинсов этот совет особенно правильный, потому что во время интенсивного трения и еще и контакта с моющим средством цвет джинсовой ткани может выцветать. Особенно часто такое может происходить тогда, когда вам нужно постирать темные джинсы, а вы добавляете много порошка, который может не успеть вовремя раствориться в воде.

Залогом хорошего вида также стирка джинсов отдельно от других вещей. Дело в том, что они производятся из натуральной ткани, а потому могут с легкостью впитывать в себя другие цвета. Бывает и наоборот, что темные джинсы "линяют" на, например, белую рубашку.

Если вы будете сушить джинсы в помещении, они долго будут оставаться влажными. Все из-за высокой плотности ткани. Это может стать причиной появления неприятного запаха. Поэтому сушить джинсы рекомендовано только на открытом воздухе.

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