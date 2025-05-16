Как стирать футболку, чтобы она не растянулась и не потеряла форму: основные секреты

Почему во время стирки футболки растягиваются и что делать, чтобы этого не произошло / © unsplash.com

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Стирка при температуре 60°C повреждает эластичные волокна ткани. Хлопок под влиянием высокой температуры теряет свою природную структуру, а синтетические материалы подвергаются деформации.

Оптимальная температура для стирки цветных футболок — 30°C. Для белых вещей можно повышать температуру до 40°C, но делать это рекомендуется не чаще одного раза в месяц.

Отжим на скорости свыше 1000 оборотов буквально растягивает материал. Поэтому футболка деформируется, особенно в зоне плеч и воротника. Лучше всего использовать режим отжима со скоростью от 600 до 800 оборотов. Для деликатных тканей рекомендуется вообще отдавать предпочтение ручному отжиму во избежание повреждений.

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Режим "Хлопок" предназначен только для новых, плотных футболок. Если футболка уже была в использовании более месяца, лучше выбирать программы "Деликатная" или "Ручная стирка". Обязательно стирайте вещи вывернутыми наизнанку — это помогает сохранить внешний слой ткани, защищая его от повреждений при контакте с барабаном стиральной машины.

Попробуйте постирать футболку в холодной воде с добавлением кондиционера для тканей, после чего аккуратно растяните ее руками и высушите, разложив горизонтально. Для хлопчатобумажных изделий также может быть полезно недолгое проглаживание с паром, но следует понимать, что этот способ не вернет в исходное состояние сильно растянутые места.

Первые три раза футболку следует стирать только вручную в прохладной воде — это поможет сохранить форму и прочность ткани. Сушите вещи на плечиках в тени, ведь подвешивание за нижний край может привести к растяжению и деформации плечевого шва.

Убедитесь, что стиральная машина установлена на щадящий режим и использует низкие температуры. Соответствующий уход уже с первой стирки поможет сохранить форму футболок в три раза дольше. Избегайте типичных ошибок, которые допускают большинство — примерно 90% пользователей.

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