Как стирать микрофибру, чтобы салфетки оставались чистыми: об одном важном нюансе часто забывают

Как стирать салфетки из микрофибры / © pexels.com

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Они хорошо впитывают влагу и собирают мелкие загрязнения, но со временем сами нуждаются в тщательной очистке.

Казалось бы, здесь сложного: собрал грязные тряпки, положил в стиральную машину и дождался завершения цикла. Однако есть один нюанс, из-за которого салфетки могут оставаться грязными даже после стирки. Перед тем как отправить их в барабан, нужно хорошо вытряхнуть каждую.

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Почему салфетки из микрофибры нужно вытряхивать перед стиркой

Микрофибра имеет особую структуру: ее тонкие синтетические волокна задерживают пыль, волосы, крошки и другие мелкие частицы. Именно поэтому такие салфетки хорошо справляются с уборкой. В то же время вся собранная грязь остается между волокнами.

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Если сразу положить тряпки в стиральную машину, часть мусора может остаться на ткани. Кроме того, мелкие частицы распределятся по барабану и могут попасть на другие вещи.

Поэтому перед стиркой следует хорошо встряхнуть каждую салфетку. Удобнее всего делать это на улице или над мусорным ведром. Так вы уберете основную грязь еще до того, как включите стиральную машину.

Как правильно стирать салфетки из микрофибры

Когда основная пыль и мусор уже удалены, можно переходить к стирке. Здесь также есть несколько моментов, которые следует учесть:

Не смешивайте микрофибру с обычной одеждой. Салфетки для уборки лучше стирать отдельно или вместе с другими хозяйственными тряпками. Особенно, если ими вытирали кухню, плиту или поверхности в ванной комнате. Так грязь не будет попадать на повседневные вещи. Не используйте слишком горячую воду. Для обычной стирки обычно достаточно теплой или прохладной воды. Если салфетки сильно загрязнены жиром или остатками пищи, можно выбрать более теплый режим, но сначала проверьте рекомендации на этикетке. Высокая температура может повредить тонкие синтетические волокна. Не переусердствуйте со стиральным средством. Большое количество порошка или геля не сделает салфетки более чистыми. Напротив, остатки моющего средства могут накапливаться между волокнами, из-за чего ткань будет хуже впитывать воду. Соблюдайте дозировку, указанную производителем. Выберите подходящий режим стирки. Чаще всего для микрофибры подходит деликатный или обычный щадящий режим. Если на салфетках много устаревшей грязи, перед стиркой можно ненадолго замочить в воде с небольшим количеством моющего средства.

Почему микрофибру нельзя стирать с кондиционером

Еще одна распространенная ошибка — добавлять к стирке обычный кондиционер для белья. Он делает ткани более мягкими благодаря специальным компонентам, которые оседают на поверхности волокон. Для полотенец и постельного белья это может быть уместно, но для микрофибры такой уход нежелателен.

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Из-за остатков кондиционера салфетки постепенно теряют способность хорошо впитывать влагу и собирать пыль. Вместо того, чтобы эффективно очищать поверхности, они могут оставлять разводы и размазывать грязь.

Поэтому во время стирки микрофибры лучше вообще отказаться от кондиционера. Если после использования салфетки начали неприятно пахнуть, следует проверить, не остаются ли на них частички моющего средства, и при необходимости запустить дополнительное полоскание.

Как сушить салфетки из микрофибры

После стирки не следует спешить бросать тряпки в сушильную машину на самую высокую температуру. Чрезмерный нагрев может повредить синтетические волокна, из-за чего микрофибра будет хуже выполнять свою работу.

Самый простой способ — развесить салфетки и дать им высохнуть естественным путем. Если все же пользуетесь сушильной машиной, выбирайте низкую температуру.

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Перед тем как складывать чистые тряпки в шкаф, убедитесь, что они полностью высохли. Влажная ткань во время хранения может приобрести неприятный затхлый запах.

Какие ошибки допускаются во время стирки микрофибры

Даже качественные салфетки быстрее теряют свои свойства, если неправильно за ними ухаживать. Чаще проблемы возникают из-за нескольких обычных бытовых привычек:

не вытряхивать пыль и мелкий мусор перед стиркой;

стирать салфетки вместе с одеждой или полотенцами;

добавлять кондиционер для белья;

использовать слишком много стирального средства;

стирать и сушить при чрезмерно высокой температуре;

складывать в шкаф еще влажные тряпки.

Если хотите, чтобы салфетки из микрофибры дольше оставались пригодными для уборки, начните с простого: каждый раз вытряхивайте их перед стиркой, не добавляйте кондиционер и не пересушивайте при высокой температуре. Этого уже достаточно, чтобы избежать многих распространенных проблем.

FAQ

Можно ли стирать микрофибру в стиральной машине?

Да, салфетки из микрофибры вполне можно стирать в стиральной машине. Главное — предварительно вытряхнуть из них пыль и мусор, стирать отдельно от одежды и не использовать кондиционер. Температуру и режим лучше выбирать по рекомендациям изготовителя.

Можно ли стирать микрофибру с бельевым кондиционером?

Нет, от кондиционера лучше отказаться. Его компоненты могут оседать между тонкими волокнами и ухудшать способность ткани впитывать воду и собирать пыль. Для стирки микрофибры достаточно обычного стирального средства в умеренном количестве.

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