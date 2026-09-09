Как стирать постельное белье, чтобы оно было свежим и мягким: десять уловок, о которых мало кто знает

Как стирать постельное белье в машинке / © pexels.com

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Чтобы постель дольше оставалась свежей, приятной на ощупь и не теряла своего облика, важно учитывать несколько простых нюансов. Большую роль играют загрузка стиральной машины, температура воды, материал белья и способ сушки.

Перед стиркой хорошо встряхните каждую вещь

Не стоит просто сбрасывать все постельное белье из корзины прямо в барабан. Перед загрузкой расправьте простыни, пододеяльники и наволочки и отдельно встряхните каждую вещь.

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Большие куски ткани легко переплетаются между собой во время стирки. В результате часть белья может остаться практически внутри другой, а вода и моющее средство не смогут равномерно проникнуть во все участки.

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Особенно это касается простыней на резинке, способных захватывать наволочки и другие небольшие вещи.

Не набивайте стиральную машину до краев

Желание постирать всю постель за один раз вполне понятно, но перегрузка барабана не поможет сэкономить время.

Когда белью недостаточно места для свободного движения, стиральное средство хуже распределяется, а загрязнения могут оставаться на ткани. Та же проблема возникает и при сушке: переполненный барабан не позволяет воздуху нормально циркулировать.

Поэтому оставляйте достаточно свободного пространства, чтобы белье могло свободно перемещаться.

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Всегда проверяйте этикетку

Универсального режима, который все равно хорошо подходит для всех видов постельного белья, не существует.

Хлопковые комплекты обычно переносят стандартную стирку, тогда как лен, сатин или шелк могут нуждаться в более деликатном режиме. То же касается сушки: одни материалы можно сушить в машине, другие лучше оставлять сохнуть естественным способом.

Перед стиркой обязательно прочитайте рекомендации производителя по температуре, режиму, моющему средству и сушке.

Нежное белье кладите в специальные мешки

Если вы стираете шелковые или сатиновые простыни и наволочки, дополнительная защита не будет лишней.

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Поместите каждый элемент комплекта в отдельный мешок для стирки. Это уменьшает риск того, что ткань зацепится за другие вещи, растянется или повредится при работе машины.

Особенно актуально это для стиральных машин с вертикальной загрузкой и активатором.

Не используйте кондиционер во время каждой стирки

Кондиционер делает ткань более приятной на ощупь, поэтому может казаться, что ее следует добавлять каждый раз. Однако постоянное использование может иметь обратный эффект.

Средство оставляет на волокнах тонкий слой, через который ткань с течением времени может терять способность хорошо пропускать воздух. Кроме того, остатки кондиционера могут скапливаться внутри стиральной машины.

Поэтому не стоит использовать его с каждой стиркой — достаточно делать это примерно раз в три цикла.

Выбирайте правильную температуру воды

Холодная стирка является достаточно универсальным вариантом для многих видов постельного белья, однако она не всегда лучше справляется со сложными пятнами.

Теплая вода может быть более эффективной для удаления загрязнений и помогать уменьшить количество микроорганизмов. В то же время слишком горячая вода способна ускорить износ ткани.

Поэтому ориентируйтесь, прежде всего, на информацию на этикетке конкретного комплекта.

Используйте шарики для сушки

Шарики для сушилки могут стать простым способом ускорить процесс и снизить запутывание белья.

Достаточно положить один-два шарика вместе с постелью. Они помогают разделять слои ткани при вращении барабана.

Шерстяные шарики дополнительно могут уменьшать статическое электричество, смягчать ткань и помогать бороться со складками.

Если специальных шариков под рукой нет, в крайнем случае можно использовать чистые теннисные мячи, которые не линяют и не оставляют следы на ткани.

Положите в сушилку сухое полотенце

Еще один простой трюк — добавить к влажным простыням одно чистое сухое полотенце.

Он поглощает часть влаги, а также поможет белью лучше распределяться внутри барабана. Благодаря этому ткань меньше сбивается в комки, а процесс сушки может происходить быстрее.

Но этот метод работает лучше всего тогда, когда сушилка не переполнена.

Сделайте паузу посередине сушки

Не обязательно оставлять постель в сушилке на одном непрерывном цикле.

Попытайтесь разделить привычное время сушки примерно пополам. Когда пройдет первая половина, достаньте белье, хорошо встряхните его и снова положите в сушилку.

Такой прием помогает расправить ткань, снизить запутывание и обеспечить более равномерное высыхание. Кроме того, мелкие вещи вроде наволочек меньше рискуют оказаться внутри пододеяльника или простыни.

Для белого постельного белья можно использовать отбеливатель

Если вы хотите сохранить белую постель как можно светлее, отбеливатель может помочь справиться с пятнами и поддерживать свежий вид ткани.

Однако перед использованием обязательно проверьте наклейку. Не все материалы совместимы с отбеливателями. Хлопок, полиэстер и некоторые смеси обычно переносят такой уход лучше, тогда как шелк и сатин могут быть повреждены.

Поэтому для деликатного белья лучше выбирать средства, рекомендованные именно для конкретного типа ткани.

Как часто нужно стирать постельное белье

Даже если вы принимаете душ перед сном, постель постепенно накапливает частицы кожи, волосы, шерсть домашних животных и другие загрязнения. Поэтому постельное белье рекомендуют менять и стирать как минимум раз в неделю.

Регулярная стирка важна не только для чистоты. Правильный уход также помогает дольше сохранять ткань в хорошем состоянии.

FAQ

Как правильно стирать постельное белье?

Перед стиркой расправьте и встряхните каждую вещь, не перегружайте барабан и выбирайте температуру в соответствии с рекомендациями на этикетке. Для деликатных материалов используйте специальные мешки, а во время сушки не допускайте переполнения барабана.

При какой температуре стирать постельное белье?

Оптимальная температура зависит от материала. Для многих комплектов подходит холодная или теплая вода, в то время как слишком горячая стирка может ускорить износ ткани. Лучше всего ориентироваться на рекомендации изготовителя, указанные на этикетке.

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