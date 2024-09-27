Как стирать шторы и тюли, чтобы не гладить их: простые советы для идеального результата

Шторы и тюли – это важные элементы интерьера, которые добавляют уюта и гармонии в жилище. Однако они легко накапливают пыль и грязь, поэтому нуждаются в регулярной стирке.

Правильный подход к стирке штор и тюли поможет вам сэкономить время и силы на глажке.

Как стирать шторы и тюли, чтобы потом их не гладить, читайте на ТСН.ua.

Подготовка к стирке штор

Прежде чем стирать шторы или тюли, обратите внимание на их материал. Различные ткани требуют разного ухода, поэтому важно прочесть этикетку или инструкции производителя. Например, шелковые или деликатные ткани нуждаются в особом подходе, тогда как синтетические тюли можно стирать в стиральной машине.

Еще один важный шаг – снять пыль. Перед стиркой тщательно вытряхните шторы или пропыленосите их. Это поможет удалить поверхностную пыль и грязь, чтобы во время стирки они лучше отчистились.

На каком режиме стирать шторы и тюль

Чтобы избежать заломов и смягчений, шторы и тюли следует стирать на деликатном или ручном режиме. Используйте низкую температуру воды — 30-40°C, так как высокая температура может повредить ткань и вызвать складки. Также выбирайте медленный или минимальный отжим, чтобы избежать сильного смятия ткани.

Совет: если шторы или тюли имеют очень большие размеры, лучше стирать их по отдельности или даже вручную. Это поможет избежать чрезмерной нагрузки на ткань и стиральную машину.

Используйте мягкие моющие средства

Вместо обычного порошка лучше использовать жидкое моющее средство для деликатных тканей. Он лучше растворяется в воде и не оставляет следы на материале. Также добавление кондиционера для белья поможет сделать шторы более мягкими и уменьшить образование складок после стирки.

Как сушить шторы и тюли, чтобы не гладить

Правильная сушка — ключ к избеганию глажения. Вот несколько простых советов, как сушить шторы и тюли так, чтобы они оставались ровными.

После стирки сразу выньте шторы из стиральной машины. Не оставляйте их в барабане, поскольку это приведет к образованию глубоких изломов.

Сушите шторы вертикально. Лучше всего развешивать влажные шторы и тюли на карниз. Они будут постепенно высыхать под своим весом, что поможет разгладить любые складки.

Не используйте сушилку. Шторы и тюли не рекомендуется сушить в машинной сушилке, так как это может привести к смятию ткани и сделает глажку неизбежной.

Если шторы имеют декоративные элементы или вышивку, их лучше сушить при комнатной температуре, чтобы избежать деформации или повреждения.

Если после сушки все же остались незначительные складки, их легко можно разгладить с помощью пара. Для этого не обязательно гладить шторы – достаточно использовать парогенератор или паровую функцию утюга.

Парогенератор – идеальный вариант для штор, поскольку он позволяет разгладить ткань, не снимая ее с карниза. Достаточно пройтись паром вдоль штор и дать им высохнуть.

Если у вас нет парогенератора, воспользуйтесь утюгом с функцией вертикального отпаривания. Во избежание повреждений разглаживайте ткань на расстоянии, не касаясь ее утюгом.

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