Как стирать в машинке с капсулами: как правильно использовать, а что делать нельзя

Капсулы созданы специально для стирки в стиральной машинке.
Капсулы для стирки – это как аналог стирального порошка. Впрочем, они подходят только для стирки в стиральной машинке. Капсулы или как их еще называют "таблетки" или "подушечки" стали незаменимыми помощниками современных хозяек.
Как использовать капсулы для стирки, а как – нет – в материале ТСН.ua.
По своему размеру капсула для стирки небольшая. Снаружи она покрыта водорастворимой оболочкой. Внутри имеет два или три отсека. В них могут содержаться различные жидкости: гель для стирки, пятновыводитель, кондиционер, пятновыводитель, отбеливатель и т.д. Если быть точными, то в одной такой "таблетке" содержится столько продукта, сколько нужно для тщательной стирки.
Как использовать капсулы для стирки:
- достаньте "подушечку" из индивидуальной упаковки
- поместите ее на дно барабана
- для стирки 4-5 кг белья достаточно одной капсулы
- сверху положите вещи для стирки
- закройте дверцу и выставьте необходимый режим – температура не менее 30 градусов
- других дополнительных средств для стирки добавлять не следует
Как не использовать капсулы для стирки:
- при низкой температуре — ниже 30 градусов — оболочка капсулы не растворится
- во время короткого цикла стирки
- для специальных программ для шерсти и деликатных вещей.
Из-за неправильного использования капсулы на одежде могут остаться следы геля или части капсулы.
Напомним, специалисты по уборке рекомендуют использовать только две чайные ложки жидкого стирального средства или две столовые ложки порошка.