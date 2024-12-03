Как стирать в машинке с капсулами: как правильно использовать, а что делать нельзя

Капсулы для стирки – это как аналог стирального порошка. Впрочем, они подходят только для стирки в стиральной машинке. Капсулы или как их еще называют "таблетки" или "подушечки" стали незаменимыми помощниками современных хозяек.

Как использовать капсулы для стирки, а как – нет – в материале ТСН.ua.

По своему размеру капсула для стирки небольшая. Снаружи она покрыта водорастворимой оболочкой. Внутри имеет два или три отсека. В них могут содержаться различные жидкости: гель для стирки, пятновыводитель, кондиционер, пятновыводитель, отбеливатель и т.д. Если быть точными, то в одной такой "таблетке" содержится столько продукта, сколько нужно для тщательной стирки.

Как использовать капсулы для стирки:

достаньте "подушечку" из индивидуальной упаковки

поместите ее на дно барабана

для стирки 4-5 кг белья достаточно одной капсулы

сверху положите вещи для стирки

закройте дверцу и выставьте необходимый режим – температура не менее 30 градусов

других дополнительных средств для стирки добавлять не следует

Как не использовать капсулы для стирки:

при низкой температуре — ниже 30 градусов — оболочка капсулы не растворится

во время короткого цикла стирки

для специальных программ для шерсти и деликатных вещей.

Из-за неправильного использования капсулы на одежде могут остаться следы геля или части капсулы.

Напомним, специалисты по уборке рекомендуют использовать только две чайные ложки жидкого стирального средства или две столовые ложки порошка.

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