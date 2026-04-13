Как строили пирамиду Хеопса: новая теория ученых разрушила старые представления

История постройки Великой пирамиды в Египте может получить новое объяснение. Исследователи представили теорию, предлагающую другой подход к тому, как древние египтяне возводили одно из самых известных построек в мире.

На протяжении веков у археологов не было четкого ответа, как строителям удалось столь быстро поднимать и укладывать многотонные каменные блоки без современных технологий. Никаких письменных источников того времени, объясняющих этот процесс, не сохранилось.

Новую гипотезу предложил исследователь Висенте Луис Росель Роиг. Он считает, что пирамида Хеопса могла строиться с помощью сложной внутренней системы рампов, которая была интегрирована непосредственно в конструкцию.

Речь идет о так называемой спиральной рампе, проходившей вдоль наружных краев пирамиды. В процессе строительства ее постепенно закрывали каменными блоками, поэтому по завершении работ она стала невидимой.

По словам исследователя, такая система позволяла транспортировать камни вверх гораздо эффективнее — без надобности в огромных наружных насыпях, требовавших дополнительных ресурсов.

Компьютерное моделирование показало, что при такой организации работы блоки могли устанавливаться с интервалом в несколько минут. Это, в свою очередь, делает реалистичным строительство пирамиды примерно за 20–27 лет — именно такие сроки уже давно считаются наиболее вероятными.

«Система позволяет согласовать скорость строительства, доступ к конструкции и отсутствие следов после завершения», — отмечает автор исследования.

Отдельное внимание было уделено и прочности сооружения. Анализ показал, что нагрузка от каменных блоков оставалась в пределах допустимого для известняка того времени, то есть пирамида могла выдерживать свой вес на всех этапах строительства.

Интересно, что предложенная модель также объясняет наличие полостей внутри пирамиды, ранее фиксировавшихся с помощью современных технологий сканирования. Они могут быть не случайными, а частью строительной системы.

Исследователь подчеркивает, что его теорию можно проверить. В частности, археологи могут искать характерные следы заполнения рамп или износа камня в местах интенсивного движения.

Большая пирамида, высотой более 140 метров и составленная из примерно 2,3 млн блоков, до сих пор остается одним из самых масштабных строительных проектов в истории человечества.

Если новые данные подтвердятся, это может существенно изменить представление о технологиях Древнего Египта и доказать, что ключевую роль сыграли не только физическая сила, но и инженерная точность и продуманная логистика.