Как супермаркеты заставляют покупать больше: 5 психологических ловушек, в которые не стоит попадать

Как не покупать лишние вещи / © Фото из открытых источников

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Зайти в супермаркет, чтобы купить молоко и хлеб, а выйти с полным пакетом ненужных вещей — знакомая ситуация для многих. Это не всегда случайность. Магазины продумывают пространство, расположение товаров, акции и даже маршрут покупателя, чтобы увеличить количество приобретенного. Речь идет не о том, что супермаркеты заставляют человека покупать насильно. Их цель — создать условия, при которых покупатель будет чаще обращать внимание на дополнительные товары и принимать импульсивные решения.

Яркие ценники со скидками

Надписи «акция», «выгодная цена», «-30%» или «2+1» автоматически привлекают внимание. Покупателю может казаться, что он экономит, хотя на самом деле этот товар вообще не входил в его список.

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Особенно легко попасть в ловушку, когда скидку демонстрируют большим шрифтом, а обычнаа цену почти незаметна. Перед покупкой стоит задать себе вопрос: «Я бы купил это, если бы на товаре не было надписи об акции?» Если ответ отрицательный, вероятнее всего, это будет импульсивный шаг.

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Товары на уровне глаз

Самые привлекательные и более дорогие товары часто размещают там, где их проще заметить. Особенно это касается полок на уровне глаз.

Не торопитесь брать продукт, который увидели первым. Сравните соседние варианты, посмотрите на нижние полки и проверьте цену за килограмм или литр. Это помогает понять, действительно ли предложение выгодно.

Большие тележки создают ощущение, что вы купили мало

Просторную тележку удобно использовать для большой закупки, но есть и психологический эффект. Когда она остается полупустой, возникает ощущение, что можно положить еще что-нибудь.

Именно поэтому для небольшого списка продуктов лучше взять корзину. Ограниченное пространство заставляет внимательнее относиться к тому, что вы кладете во внутрь.

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Вкусные запахи и готовая пища

Аромат свежей выпечки, жареного мяса или готовых блюд может стимулировать аппетит. Голодный покупатель гораздо легче поддается искушению приобрести что-то дополнительное.

Поэтому один из самых простых советов — не идти в супермаркет голодными. Перед тем как идти в магазин, лучше перекусить и составить конкретный список.

Товары у кассы

Возле кассы у человека все еще есть время обратить внимание на шоколад, жевательные резинки, напитки, мелкие аксессуары и другие товары.

Это классический пример импульсивной покупки: продукт стоит относительно недорого, поэтому человек может решить, что один пустяк ничего не изменит. Но несколько таких покупок в течение месяца способны заметно увеличить затраты.

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Как не покупать лишнего

Лучшая защита от таких ловушек — список необходимых вещей и заранее определенный бюджет. Не стоит спешить класть в корзину все, что привлекло внимание. Если товар не был запланирован, дайте себе хотя бы несколько секунд на раздумья.

Перед оплатой полезно быстро просмотреть всю корзину и убрать то, что вы взяли только из-за скидки, красивой упаковки или внезапного желания.

Супермаркет зарабатывает, когда человек покупает больше. А внимательный потребитель не должен разрешать маркетинговым приемам управлять собственным бюджетом.

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