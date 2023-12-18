Как сушить пуховик в сушильной машинке, как это правильно делать после стирки вручную

Сушим пуховик после стирки в машинке и вручную правильно

Чтобы пуховик после стирки не потерял свой вид, его нужно правильно просушить. Из-за неправильной сушки наполнитель может сбиться комом, и тогда изделие потеряет объем и будет выглядеть жалко.

Как сушить пуховик в сушильной машинке

При выборе правильной программы, пуховики также можно сушить в сушильной машине.

Выполните следующие шаги:

Проверьте на этикетке, подходит ли вашему пуховику сушка в сушильной машине.

Если подходит, поместите свежевыстиранное изделие в сушильную машину отдельно от других вещей. Таким образом она может беспрепятственно расположиться в барабане и свободно перемещаться.

Пуховик сначала нужно вывернуть наизнанку и застегнуть все молнии и кнопки.

Если есть, положите в машинку специальные мячи для сушки, которые помогают разрыхлять наполнитель во время сушки. Если их нет, положите обычный теннисный мяч.

Установите сушильную машину на температуру от 30 до 60 градусов на 40-60 минут.

Если куртка будет влажной после первой сушки, повторяйте процесс, пока куртка полностью не высохнет.

Чтобы избежать неприятного запаха пуха из-за остаточной влажности или образования плесени после сушки в машинке дайте пуховику высохнуть на вешалке еще в течение суток.

Как высушить пуховик после стирки вручную

Ни в коем случае нельзя раскладывать пуховые куртки на махровых полотенцах, надеясь, что так скорее просохнет. В таком случае пуховик может начать очень неприятно пахнуть.

Следует также убрать его как можно дальше от отопительных приборов. Пуховые куртки не желательно просушивать на радиаторах, а также рядом с кухонной плитой, потому что из-за этого вещь может испортиться.

В процессе сушки также необходимо периодически встряхивать куртку. Тогда пух лучше сохнет и не собьется в одном месте.

Чтобы сократить время сушки можно воспользоваться феном, пылесосом, тепловентилятором.

Как высушить куртку с помощью тепловентилятора

Извлеките пуховик из стиральной машины и дайте стечь воде. Не следует сильно отжимать изделие, поскольку это может повлиять на структуру наполнителя и повредить ткань. Лучше разложите пуховик в горизонтальном положении и оставьте, пока стечет вода. Затем повесьте пуховик на плечики и на расстоянии примерно 20-25 см установите тепловентилятор. Сначала просушите изделие наизнанку, а затем – лицевую сторону.

Как высушить пуховик феном

Развесьте пуховик на вешалке или стуле.

Застегните пуговицы или молнию, включите фен и направьте внутрь поток теплого воздуха. Должен быть эффект воздушного шара. Важно делать перерывы, чтобы фен не сгорел – включайте фен на 5-7 минут, затем выключайте его на перерыв.

Просушить куртку нужно сначала с изнаночной стороны, постоянно встряхивая ее.

Нельзя держать фен в упор, следует выдерживать расстояние около 20 см.

Применять нужно слабое обдувание, горячий воздух может испортить натуральный пух.

Сушим пуховик пылесосом

Эффективно высушить пуховую куртку можно обычным бытовым пылесосом. Но только в том случае, если в нем есть функция обратного выдувания воздуха.

Изделие хорошо расправляется и помещается в большой пластиковый пакет. Можно использовать специальные мешки для одежды.

Из пакета затем выкачивают воздух.

Через проделанное отверстие в пакете засовывают шланг пылесоса.

Включают режим обратного выдувания воздуха.

Такая сушка полезна для пуховика, ведь не только позволяет изделию быстро высохнуть, но и разрыхлить наполнитель.

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