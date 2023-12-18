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Как сушить пуховик в сушильной машинке, как это правильно делать после стирки вручную

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
33
Время на прочтение
3 мин
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Как сушить пуховик в сушильной машинке, как это правильно делать после стирки вручную

Как правильно сушить пуховик

Сушим пуховик после стирки в машинке и вручную правильно

Чтобы пуховик после стирки не потерял свой вид, его нужно правильно просушить. Из-за неправильной сушки наполнитель может сбиться комом, и тогда изделие потеряет объем и будет выглядеть жалко.

Как сушить пуховик в сушильной машинке

При выборе правильной программы, пуховики также можно сушить в сушильной машине.

Выполните следующие шаги:

  • Проверьте на этикетке, подходит ли вашему пуховику сушка в сушильной машине.

  • Если подходит, поместите свежевыстиранное изделие в сушильную машину отдельно от других вещей. Таким образом она может беспрепятственно расположиться в барабане и свободно перемещаться.

  • Пуховик сначала нужно вывернуть наизнанку и застегнуть все молнии и кнопки.

  • Если есть, положите в машинку специальные мячи для сушки, которые помогают разрыхлять наполнитель во время сушки. Если их нет, положите обычный теннисный мяч.

  • Установите сушильную машину на температуру от 30 до 60 градусов на 40-60 минут.

  • Если куртка будет влажной после первой сушки, повторяйте процесс, пока куртка полностью не высохнет.

  • Чтобы избежать неприятного запаха пуха из-за остаточной влажности или образования плесени после сушки в машинке дайте пуховику высохнуть на вешалке еще в течение суток.

Как высушить пуховик после стирки вручную

Ни в коем случае нельзя раскладывать пуховые куртки на махровых полотенцах, надеясь, что так скорее просохнет. В таком случае пуховик может начать очень неприятно пахнуть.

Следует также убрать его как можно дальше от отопительных приборов. Пуховые куртки не желательно просушивать на радиаторах, а также рядом с кухонной плитой, потому что из-за этого вещь может испортиться.

В процессе сушки также необходимо периодически встряхивать куртку. Тогда пух лучше сохнет и не собьется в одном месте.

Чтобы сократить время сушки можно воспользоваться феном, пылесосом, тепловентилятором.

Как высушить куртку с помощью тепловентилятора

Извлеките пуховик из стиральной машины и дайте стечь воде. Не следует сильно отжимать изделие, поскольку это может повлиять на структуру наполнителя и повредить ткань. Лучше разложите пуховик в горизонтальном положении и оставьте, пока стечет вода. Затем повесьте пуховик на плечики и на расстоянии примерно 20-25 см установите тепловентилятор. Сначала просушите изделие наизнанку, а затем – лицевую сторону.

Как высушить пуховик феном

  • Развесьте пуховик на вешалке или стуле.

  • Застегните пуговицы или молнию, включите фен и направьте внутрь поток теплого воздуха. Должен быть эффект воздушного шара. Важно делать перерывы, чтобы фен не сгорел – включайте фен на 5-7 минут, затем выключайте его на перерыв.

  • Просушить куртку нужно сначала с изнаночной стороны, постоянно встряхивая ее.

  • Нельзя держать фен в упор, следует выдерживать расстояние около 20 см.

  • Применять нужно слабое обдувание, горячий воздух может испортить натуральный пух.

Сушим пуховик пылесосом

Эффективно высушить пуховую куртку можно обычным бытовым пылесосом. Но только в том случае, если в нем есть функция обратного выдувания воздуха.

  • Изделие хорошо расправляется и помещается в большой пластиковый пакет. Можно использовать специальные мешки для одежды.

  • Из пакета затем выкачивают воздух.

  • Через проделанное отверстие в пакете засовывают шланг пылесоса.

  • Включают режим обратного выдувания воздуха.

Такая сушка полезна для пуховика, ведь не только позволяет изделию быстро высохнуть, но и разрыхлить наполнитель.

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Дата публикации
Просмотры
33
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