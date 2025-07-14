Как сварить борщ без картофеля / © Pexels

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Борщ — это душа украинской кухни, символ домашнего уюта и кулинарная гордость каждой хозяйки. Но знали ли вы, что один привычный продукт, который мы все привыкли класть в борщ, на самом деле ухудшает его вкус? Речь идет о картофеле. Ведь именно он, невзирая на свою популярность, «глушит» яркий вкус борща, делает его тяжелым и менее насыщенным. Об этом пишет ресурс «Телеграф».

Почему лучше варить борщ без картофеля

Картофель нейтрализует вкус свеклы, капусты, моркови и специй, которые создают тот самый неповторимый аромат и цвет.

Борщ без картофеля легче переваривается, его можно употреблять всем, кто придерживается диет.

Это отличная альтернатива традиционному рецепту, чтобы удивить гостей или разнообразить свое повседневное меню.

Чем заменить картофель: лучшие варианты

Фасоль добавит белок и отлично сочетается с овощами.

Чечевица — легкая, полезная, не перебивает вкус других продуктов, а усиливает его.

Горох — традиционный ингредиент в некоторых региональных вариациях борща.

Как приготовить борщ без картофеля

Традиционный рецепт остается неизменным:

Обжарьте свеклу с уксусом или лимонным соком, чтобы сохранить цвет.

Добавьте морковь, лук, капусту и один из бобовых продуктов, чтобы заменить картофель.

Варите на мясном или овощном бульоне.

В конце добавьте специи, чеснок, лавровый лист и зелень.