Как сварить идеальный гороховый суп: будет гораздо вкуснее, чем в ресторане

Гороховый суп — блюдо с детства, которое любят абсолютно все. Но далеко не все знают, как приготовить его так, чтобы он был не только сытным, но и вкусным. Профессиональные повара с радостью поделились своими секретами приготовления блюда. Благодаря этим кулинарным хитростям и правильно подобранным ингредиентам, даже самый простой гороховый суп можно сделать произведением кулинарного искусства. Рассказываем, как сварить идеальный гороховый суп, чтобы смаковал всей семье.

Секрет №1: правильно подготовленный горох. Обязательно замочите сухой горох в холодной воде на 6 часов или на ночь. Это сделает его более нежным, сократит время варки и уменьшит риск вздутия живота после еды. Если времени маловато, просто залейте горох кипятком и оставьте на час.

Секрет №2: наваристый бульон. Горох любит ароматный наваристый бульон. Лучше суп готовить на мясном бульоне с копчеными ребрами, ветчиной, говядиной или курицей. Также можно приготовить суп с обжаренными на сливочном масле овощами, если вы не едите мясо.

Секрет №3: обязательно нужно обжаривать овощи. Лук, морковь и сельдерей лучше не бросать в суп сырыми. Обжарьте их на сливочном или оливковом масле до золотистого цвета. Это придаст блюду карамельную сладость и гораздо более глубокий и выразительный вкус.

Секрет №4: специи, которые меняют все. Гороховый суп любит лавровый лист, но его нужно вынимать сразу после приготовления. Для теплого ароматного вкуса следует добавить немного паприки и мускатного ореха. Также идеальными для горохового супа считаются чебрец и майоран. Необходимо также знать, что соль и перец лучше добавлять в конце варки, когда суп станет густым.

С чем лучше всего подавать. Гороховый суп лучше всего будет смаковать с подсушенным хлебом с чесночным маслом, жареными сухариками с беконом или сыром и петрушкой, которая придаст блюду акцентную свежесть. Гурманы могут добавить немного дижонской горчицы или сметаны в тарелку, чтобы блюдо приобрело легкую пикантность и кислинку.