Как сварить кабачки, чтобы они не были водянистыми и без масла: топ-3 рецепты для полезного ужина

Как правильно варить кабачки

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Кабачки принадлежат к самым полезным летним овощам. Они содержат много воды, клетчатки, витаминов и при этом обладают очень низкой калорийностью — около 20–25 ккал на 100 граммов. Однако далеко не все любят вареные кабачки, ведь после неправильного приготовления они могут стать водянистыми и почти безвкусными.

Есть несколько простых способов, которые помогут сохранить нежную текстуру овоща, сделать его более ароматным и при этом не добавить лишних калорий. Рассказываем о них в материале ТСН.ua.

1. Варите кабачки не дольше 5–7 минут

Главная ошибка — слишком длинная варка. Молодые кабачки готовятся очень быстро, поэтому им достаточно нескольких минут в кипящей воде.

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Перед приготовлением овощ нужно хорошо вымыть. Если кожура тонкая, очищать ее не стоит — именно под ней содержится немало полезных веществ. Кабачок нарезают кружками, кубиками или большими кусками и опускают уже в кипящую подсоленную воду.

Через 5–7 минут кусочки станут мягкими, но не потеряют форму. После этого их лучше сразу откинуть на дуршлаг, чтобы лишняя влажная стекла.

2. Добавьте специи и зелень вместо масла или масла.

Даже обычные вареные кабачки могут обладать насыщенным вкусом, если правильно подобрать приправы.

Лучше всего к ним подходят:

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укроп;

петрушка;

базилик;

чеснок;

черный перец;

паприка;

лимонный сок.

После варки достаточно посыпать овощи свежей зеленью, добавить немного измельченного чеснока и несколько капель лимонного сока. Такой способ практически не увеличивает калорийность блюда, но делает его значительно более ароматным.

3. Варите на пару

Если хочется получить максимально полезное блюдо, следует выбрать приготовление на пару. Кабачки не контактируют с водой, поэтому сохраняют больше витаминов, а вкус становится насыщеннее.

Для этого овощ нарезают кусочками среднего размера и готовят в пароварке или над кастрюлей с кипящей водой примерно 8-10 минут.

После приготовления можно добавить чуть-чуть натурального йогурта без сахара, свежую зелень или несколько капель оливкового масла. Даже в таком случае блюдо останется легким и диетическим.

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Как сделать вареные кабачки еще вкуснее

Чтобы овощи не казались пресными, следует соблюдать несколько простых правил:

не переваривать кабачки;

солить воду непосредственно перед закладкой овощей;

использовать ароматные травы;

подавать сразу после приготовления;

не оставлять кабачки надолго в горячей воде после отключения плиты.

Подходят ли вареные кабачки для похудения

Вареные кабачки часто входят в меню людей, которые следят за тяжестью. Они хорошо насыщают благодаря клетчатке, легко усваиваются и содержат минимум калорий. Если не добавлять жирные соусы, майонез или большое количество масла, такое блюдо станет отличным вариантом для легкого ужина или гарнира.

Кроме того, кабачки хорошо сочетаются с отварной курицей, рыбой, яйцами и кисломолочными продуктами, что позволяет сложить сбалансированный рацион без избытка калорий.

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