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Как сварить картофель, чтобы получилось вкусным: большинство хозяек делают это неправильно
Как правильно варить картофель, чтобы он был ароматным, рассыпчатым и вкусным: кулинарные секреты профессиональных поваров.
Часто вареный картофель получается невкусным, водянистым или клейким. Обычно это бывает из-за мелких ошибок, которые совершают почти все. Однако профессиональные повара с радостью поделились своими секретами, которые помогут приготовить вкусное блюдо. Рассказываем, как сварить идеальный вареный картофель, чтобы получился, как в ресторане.
Как сварить картошку, как в ресторане: простые секреты идеального вкуса
Не очищайте кожуру, это сохраните вкус и пользу. Если картофель не молодой, не торопитесь его чистить. Кожа содержит полезные вещества, которые исчезают при варке, если почистить клубни. К тому же, картофель в кожуре не разваривается, лучше держит форму и имеет более насыщенный вкус.
Опускайте только в кипящую воду. Если бросить картофель в холодную воду, он будет развареным и вялым. Кипящая вода «запечатывает» верхний слой, внутри сохраняются витамины, вкус и текстура. Варите на умеренном огне во избежание трещин.
Соль и растительное масло. Солите воду ближе к концу приготовления, так картофель будет вкуснее и равномерно просолится. А чтобы подчеркнуть вкус и сделать его более нежным, добавьте в воду ложку подсолнечного масла. Она создаст на поверхности воды пленку, удерживающую тепло и ускоряющую приготовление.
Меньше воды — лучший результат. Наливайте столько воды, чтобы она едва покрывала картошку. Если воды будет много, картофель будет разваливаться и получится водянистым.
После варки верните кастрюлю на плиту. После того, как сольете воду, поверните картофель на плиту на 40 секунд и не накрывайте крышкой. Это поможет подсушить клубни и сделает их рассыпчатыми.
Секреты профессиональных поваров: уксус, лук, молоко. Чтобы избежать клейкости, добавьте в воду столовую ложку уксуса или чуть-чуть рассола от огурцов. Аромат и вкус картофеля можно улучшить, добавив зубочик чеснока или половинку луковицы. А за 5 минут до готовности попробуйте насыпать немного молока, тогда картофель получится очень нежным.
Подача не менее важна. Настоящий вкус вареного картофеля раскроется со сливочным маслом, свежим укропом и петрушкой. Не стоит игнорировать добавление этих составляющих, именно они делают вкус блюда непревзойденным.