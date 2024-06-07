Как сварить картошку за 10 минут: маленькая хитрость сообразительных хозяек

Этот лайфхак позволит втрое сократить продолжительность варки картофеля. Что так важно, ведь на стояние у плиты иногда нет времени, желания или возможности. Рассказываем, как за 10 минут приготовить вкусную картошку и сэкономить кучу времени на процессе приготовления блюда.

Как сварить картофель за 10 минут в кастрюле: пошаговая инструкция

Почистите и нарежьте картофель, залейте не холодной водой, а крутым кипятком, это ускорит процесс приготовления. Когда картофель начнет кипеть, добавьте сливочное или подсолнечное масло. Посолите воду. Лайфхак состоит в том, что благодаря маслу на поверхности образуется пленка, которая будет играть роль дополнительной крышки. Температура в кастрюле из-за наличия пленки будет значительно выше обычного, поэтому картофель сварится быстрее.

Как сварить картофель за 8 минут в микроволновке

Чтобы приготовить картофель в микроволновке за несколько минут, нарежьте его на кубики или ломтики, добавьте любимые специи и соль по вкусу. Затем картофель нужно завернуть в полиэтиленовый пакет, который необходимо плотно завязать и сделать два прокола для выхода пара. Положите картофель в микроволновку, включите на полную мощность на 8 минут. Этого времени будет вполне достаточно для приготовления вкусного блюда.

Если вы хотите приготовить картофель в мундире, это также можно сделать в микроволновке только за 5 минут. Возьмите клубни среднего размера, хорошо вымойте, положите в рукав или пакет, плотно завяжите, сделайте несколько проколов зубочисткой для выхода пара. Готовить нужно около пяти минут на полной мощности.

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