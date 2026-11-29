Как быстро сварить свеклу / © www.freepik.com/free-photo

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Варка свеклы обычно занимает немало времени, особенно если корнеплоды большие. Однако есть способ значительно ускорить приготовление — воспользоваться обычной микроволновкой. Если нарезать свеклу небольшими кубиками, добавить немного воды и накрыть посуду крышкой, она может стать мягкой примерно за 6 минут. И овощи не нужно долго держать в большом количестве воды, поэтому их вкус остается насыщенным.

Как приготовить свеклу в микроволновке за 6 минут

Для этого способа понадобится:

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2 средние свеклы;

2–3 столовых ложки воды;

стеклянная форма или другая посуда, подходящая для микроволновки, с крышкой.

Сначала помойте свеклу, очистите ее от кожуры и нарежьте кубиками примерно 1,5–2 см. Старайтесь сделать кусочки одинакового размера, чтобы они приготовились равномерно.

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Переложите свеклу в стеклянную форму, влейте воду и накройте крышкой, оставив возможность выходить паре. Поставьте в микроволновку максимальную мощность примерно на 6 минут. После этого осторожно проверьте готовность вилкой. Если середина еще жесткая, продолжайте готовить короткими интервалами по 1–2 минуты.

Как сохранить насыщенный цвет и сладость свеклы

Есть несколько кулинарных уловок, которые помогут получить вкусную свеклу для винегрета, сельди под шубой и других салатов.

Не нарезайте свеклу слишком мелко. Большие одинаковые кубики лучше сохраняют форму, не превращаются в кашу и не так быстро отдают сок.

Не добавляйте много воды. Для приготовления в микроволновке достаточно нескольких ложек: свекла готовится преимущественно благодаря пару, а не варится в большом объеме жидкости.

Охлаждайте перед нарезкой. Готовую свеклу оставьте под крышкой на несколько минут, затем переложите на тарелку и дождитесь полного охлаждения. Только после этого нарезайте его для салата. Так овощ лучше будет держать форму и будет меньше окрашивать другие ингредиенты соком.

Если хотите приготовить свеклу целиком, это также можно сделать в микроволновке: помойте корнеплод, проколите кожуру вилкой в нескольких местах, положите в соответствующую посуду с 24 столовыми ложками воды и накройте. Небольшая свекла может приготовиться за 5–10 минут, но больше потребуется больше времени. Готовность проверяйте ножом или вилкой.

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