ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
675
Время на прочтение
2 мин

Как сварить красную свеклу за 6 минут и сохранить ее цвет и сладость: секретный лайфхак

Если вы варите или готовите свеклу для салата, дайте ей полностью остыть, прежде чем нарезать. Это поможет избежать чрезмерного выделения сока и не будет окрашивать блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро сварить свеклу

Как быстро сварить свеклу / © pixabay.com

Почему свекла теряет цвет во время варки

Свекла — королевский овощ украинской кухни, но после варки она часто темнеет или становится бледной. Это происходит из-за того, что при длительном контакте с водой из корнеплода вымывается природный краситель — бетацианин.

Профессиональные повара используют несколько простых уловок, чтобы свекла оставалась насыщенно-красной даже после приготовления.

Как быстро сварить свеклу и сохранить ее цвет и сладость

  • Не чистите свеклу перед варкой. Варить нужно свеклу в кожуре, с хвостиком, это сохраняет сок и цвет внутри.

  • Кипятите воду заранее. Опускайте свеклу только в кипящую воду. Так она не успевает отдать цвет в процессе нагревания.

  • Добавьте кислоты. В воду можно капнуть немного лимонного сока или положить щепотку лимонной кислоты. Кислая среда фиксирует цвет и делает свеклу более яркой.

  • Метод варки свеклы от профессиональных поваров. Варите свеклу в кипящей воде всего 20 минут.

  • После этого сразу слейте воду и залейте овощи очень холодной водой.

  • Благодаря резкому перепаду температур свекла доходит до готовности внутри, но не теряет цвет и остается сочной.

  • Запекание. Если есть немного больше времени, свеклу можно не варить, а запекать в фольге при температуре 180–200 °C около часа. Такой способ еще лучше сохраняет вкус и цвет.

Экспресс-лайфхак: как сварить свеклу в микроволновке за 6 минут

  • Хорошо вымойте небольшую свеклу, оставив кожицу и хвостик.

  • Сделайте несколько проколов вилкой, чтобы не взорвалась.

  • Положите в стеклянный или керамический сосуд, накройте крышкой или пищевой пленкой с отверстиями.

  • Готовьте 6 минут на мощности 800 Вт.

  • Проверьте готовность ножом — если входит легко, свекла готова.

Дата публикации
Количество просмотров
675
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie