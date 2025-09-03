- Дата публикации
Как сварить красную свеклу за 6 минут и сохранить ее цвет и сладость: секретный лайфхак
Если вы варите или готовите свеклу для салата, дайте ей полностью остыть, прежде чем нарезать. Это поможет избежать чрезмерного выделения сока и не будет окрашивать блюдо.
Почему свекла теряет цвет во время варки
Свекла — королевский овощ украинской кухни, но после варки она часто темнеет или становится бледной. Это происходит из-за того, что при длительном контакте с водой из корнеплода вымывается природный краситель — бетацианин.
Профессиональные повара используют несколько простых уловок, чтобы свекла оставалась насыщенно-красной даже после приготовления.
Как быстро сварить свеклу и сохранить ее цвет и сладость
Не чистите свеклу перед варкой. Варить нужно свеклу в кожуре, с хвостиком, это сохраняет сок и цвет внутри.
Кипятите воду заранее. Опускайте свеклу только в кипящую воду. Так она не успевает отдать цвет в процессе нагревания.
Добавьте кислоты. В воду можно капнуть немного лимонного сока или положить щепотку лимонной кислоты. Кислая среда фиксирует цвет и делает свеклу более яркой.
Метод варки свеклы от профессиональных поваров. Варите свеклу в кипящей воде всего 20 минут.
После этого сразу слейте воду и залейте овощи очень холодной водой.
Благодаря резкому перепаду температур свекла доходит до готовности внутри, но не теряет цвет и остается сочной.
Запекание. Если есть немного больше времени, свеклу можно не варить, а запекать в фольге при температуре 180–200 °C около часа. Такой способ еще лучше сохраняет вкус и цвет.
Экспресс-лайфхак: как сварить свеклу в микроволновке за 6 минут
Хорошо вымойте небольшую свеклу, оставив кожицу и хвостик.
Сделайте несколько проколов вилкой, чтобы не взорвалась.
Положите в стеклянный или керамический сосуд, накройте крышкой или пищевой пленкой с отверстиями.
Готовьте 6 минут на мощности 800 Вт.
Проверьте готовность ножом — если входит легко, свекла готова.