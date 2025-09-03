Как сварить красную свеклу за 6 минут и сохранить ее цвет и сладость: секретный лайфхак

Как быстро сварить свеклу / © pixabay.com

Реклама

Почему свекла теряет цвет во время варки

Свекла — королевский овощ украинской кухни, но после варки она часто темнеет или становится бледной. Это происходит из-за того, что при длительном контакте с водой из корнеплода вымывается природный краситель — бетацианин.

Профессиональные повара используют несколько простых уловок, чтобы свекла оставалась насыщенно-красной даже после приготовления.

Как быстро сварить свеклу и сохранить ее цвет и сладость

Не чистите свеклу перед варкой. Варить нужно свеклу в кожуре, с хвостиком, это сохраняет сок и цвет внутри.

Кипятите воду заранее. Опускайте свеклу только в кипящую воду. Так она не успевает отдать цвет в процессе нагревания.

Добавьте кислоты. В воду можно капнуть немного лимонного сока или положить щепотку лимонной кислоты. Кислая среда фиксирует цвет и делает свеклу более яркой.

Метод варки свеклы от профессиональных поваров. Варите свеклу в кипящей воде всего 20 минут.

После этого сразу слейте воду и залейте овощи очень холодной водой.

Благодаря резкому перепаду температур свекла доходит до готовности внутри, но не теряет цвет и остается сочной.

Запекание. Если есть немного больше времени, свеклу можно не варить, а запекать в фольге при температуре 180–200 °C около часа. Такой способ еще лучше сохраняет вкус и цвет.

Экспресс-лайфхак: как сварить свеклу в микроволновке за 6 минут