Как сварить макароны, чтобы простое блюдо превратилось в кулинарный шедевр: добавьте эту специю

Как правильно варить макароны / © pexels.com

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Макароны кажутся одним из самых простых блюд: вскипятили воду, добавили изделия, несколько минут подождали — и готово. Однако именно в таких простых блюдах особенно хорошо заметны небольшие кулинарные хитрости. Обычные макароны можно сделать более ароматными, если добавить одну специю — сушеный чеснок. Его преимущество в том, что он обладает более мягким и равномерным ароматом, чем свежий чеснок. А еще сушеная специя хорошо сочетается не только с макаронами, но и с сыром, сливочным соусом, грибами, курицей и овощами.

Когда добавлять специю

Есть маленький секрет: не стоит бросать сушеный чеснок в большую кастрюлю с водой. Значительная часть аромата просто останется в отваре.

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Вместо этого макароны нужно сварить в достаточном количестве хорошо подсоленной воды до состояния, которое в Италии называют «al dente», то есть когда они уже мягкие, но внутри сохраняют легкую упругость.

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После этого воду сливают, оставив примерно полстакана отвара. Горячие макароны возвращают в кастрюлю, добавляют щепотку сушеного чеснока и перемешивают.

Для 250-300 г сухих макарон достаточно примерно полчайной ложки сушеного чеснока. Если хочется более насыщенного аромата, количество можно немного увеличить.

Почему не нужно сливать всю воду

Вот еще один прием, способный заметно изменить результат. Крахмалистая вода, в которой варились макароны, помогает сделать соус более однородным и лучше соединить его с пастой.

Добавьте к горячим макаронам несколько ложек отвара, сушеный чеснок и немного качественного оливкового масла или кусочек сливочного масла. Все хорошо перемешайте — и простой гарнир станет гораздо ароматнее.

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Если есть сыр, натрите его прямо в горячую пасту. Хорошо подойдет пармезан или другой выдержанный сыр. Для более яркого вкуса можно добавить немного сушеных итальянских трав.

Главная ошибка при варке макарон

Не нужно промывать горячие макароны холодной водой, если вы готовите их как основное блюдо с соусом. Вместе с водой смывается часть крахмала, который помогает соусу держаться на поверхности пасты.

И еще одна немаловажная деталь — не переваривайте макароны. Даже самая лучшая специя не спасет блюдо, если они превратились в мягкую однородную массу.

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