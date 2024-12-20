Как сварить морковь на салат за 5 минут: полезный трюк от опытных хозяек

Вскоре новогодние праздники, поэтому придется варить морковь на винегрет, оливье и другие салаты, а чтобы сократить этот процесс, сообразительные хозяйки придумали быстрый способ приготовления овощей.

Таким способом можно варить морковь, свеклу, картофель на салаты, не тратя на это много времени.

Как сварить морковь на салат в микроволновке за 5 минут

Чтобы приготовить овощи, нужно взять морковь, плотный пакет для хранения продуктов и воду.

Сначала тщательно помойте морковь, затем сложите ее в полиэтиленовый пакет. Если вы хотите готовить несколько видов овощей, кладите их в разные пакеты. Налейте в пакет 100 мл воды и хорошо завяжите узел. Сверху надо сделать зубочисткой несколько дырочек, чтобы выходил пар, но не вытекала вода.

Овощи в пакете нужно положить на глубокую тарелку и отправить в микроволновку. Включите микроволновку на максимальную мощность и готовьте овощи 5 минут. Затем проверьте готовность моркови зубочисткой, при необходимости готовьте еще 1-2 минуты.

Какие преимущества приготовления моркови в микроволновке

Такой способ приготовления овощей имеет несколько преимуществ. Овощи будут значительно сочнее, чем после варки, и сохранят свой насыщенный вкус. Морковь сохранит все витамины, потому что после варки в воде овощи теряют много полезных веществ. Не нужно мыть грязную кастрюлю, после микроволновки тарелку можно просто ополоснуть водой. Каждая хозяйка сэкономит кучу усилий и времени на более приятные вещи, чем варка овощей.

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