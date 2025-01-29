Как сварить перловую кашу, чтобы она была мягкой и вкусной: будут есть с удовольствием даже дети

Рис, гречку, овсянку, булгур и пшено люди часто готовят, но перловка встречается на столе гораздо реже, потому что многие считают, что ее трудно приготовить быстро и вкусно. В самом деле, все гораздо проще, если знать несколько полезных советов.

Перловая каша часто ассоциируется у людей с неприятными воспоминаниями из школьной столовой. Но на самом деле это не только полезная, но и очень вкусная крупа, стоит лишь знать несколько простых уловок. Приготовить ее быстро можно даже без замачивания, если воспользоваться одним секретом или правильной техникой.

Теперь о технике. Мультиварка-скороварка – это настоящий кухонный помощник, значительно сокращающий время на приготовление любых блюд, в том числе перловки. Надо взять 200 г крупы, промыть ее до чистой воды, затем выложить в чашу мультиварки, залить 600 мл воды, добавить щепотку соли и перца (по желанию). После приготовления можно добавить кусочек сливочного масла для вкуса.

В режиме "Каша" перловка будет готова за 20-25 минут, если у вас есть мультиварка-скороварка. В противном случае, для обычной мультиварки времени понадобится вдвое больше. Если вы хотите, чтобы каша была разваренной, варите ее 30 минут в скороварке или час в обычной мультиварке. Если техники нет, можно приготовить перловку на плите.

Для этого на один стакан перловки нужно взять 4 или 5 стаканов воды: меньшее количество воды сделает кашу рассыпчатой, а большее — кремовой. После того, как перловку промыли, залейте ее двумя стаканами воды, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Затем слейте остатки воды. Далее снова залейте крупу 2-3 стаканами холодной воды, добавьте специи, доведите до кипения, убавьте нагрев и готовьте 25 минут, периодически помешивая.

Конечно, перловка с маслом – это вкусно, но гораздо интереснее, когда ее готовят с разными добавками. Можно взять грибы, обжарить морковь и лук, а затем добавить это все в перловку во время варки. Также отлично сочетается перловка с мясом. Для более насыщенного вкуса можно добавить чеснок. Если хотите приготовить сладкую кашу, попробуйте добавить яблоки и мед или тыкву, сахар и сливки. Есть множество вариантов приготовления перловки, и с каждым разом она будет все интереснее и вкуснее.

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