Как сварить свеклу и морковь за 7 минут

Как быстро сварить свеклу

Варка традиционным способом моркови и буряков может отнимать много времени, особенно когда речь идет о больших корнеплодах. Однако существуют лайфгаки, позволяющие значительно сократить время приготовления, сохраняя при этом вкусовые качества и яркость цвета овощей.

Как быстро сварить свеклу и морковь

Добавление чайной ложки пищевой соды в воду для варки бураков позволяет сократить время с нескольких часов до 3-5 минут. Такой способ делает овощи мягкими и удобными для нарезки, но важно соблюдать дозу — не более чайной ложки на 1,5-2 литра воды, чтобы избежать неприятного привкуса. После варки овощи рекомендуют хорошо промыть, чтобы избавиться от остатков соды. Подходит особенно для салатов с майонезом или другими соусами, нейтрализующими привкус соды.

Как быстро приготовить свеклу, морковь в микроволновке

Еще один очень быстрый и удобный способ — варить овощи в пищевых пакетах в микроволновке. Для этого очищенные или промытые овощи без снятия кожуры кладут в пакеты для запекания, делают несколько проколов для выхода пара и ставят в микроволновку. Ориентировочное время приготовления:

Морковь — 5-7 минут

Свекла — 7-15 минут (в зависимости от размера)

Картофель — 5-6 минут

Этот способ сохраняет яркость цвета, сочность и лучшие свойства овощей, кроме того, он минимизирует использование посуды и время уборки.

Как запечь овощи в духовке

Профессионалы рекомендуют еще вариант запекания овощей, что также экономит время и улучшает аромат. Для этого морковь и свеклу моют, очищают, разрезают пополам, смазывают растительным маслом, кладут на пергаментную бумагу и запекают при 180 градусах около 30 минут. Такие овощи сохраняют сладость и форму, идеально подходят для вырезки в салаты.

Готовность проверяют ножом — если легко прокалывается, овощ готов. После легкого остывания шкурку снимают и нарезают для салата.

Таким образом, современные кухонные лайфхаки и технические приемы позволяют в считанные минуты приготовить базовые овощи для классических салатов типа «Оливье», «Винегрет» или «Селедка под шубой». Они сохраняют свой вкус, цвет и текстуру вне зависимости от выбранного метода приготовления.