Как сварить свеклу в микроволновке за 10 минут

Как сварить свеклу в микроволновке

Реклама

Свекла является невероятно полезным и вкусным овощем, идеально подходящим для приготовления борща, винегрета, закусок и даже домашнего хумуса. Однако традиционная варка занимает почти час. Процесс варки сопровождается загрязнением кастрюли, большим количеством пара над плитой, и долгим ожиданием, когда же свекла наконец-то станет мягкой, чтобы ее можно было проткнуть ножом.

На самом деле, все гораздо проще, свеклу можно приготовить всего за 10 минут с помощью микроволновки. Приготовленная в микроволновке свекла получается мягкой, очень сочной, имеет насыщенный цвет и легкую природную сладость, совсем как после долгой варки.

Как сварить свеклу в микроволновке

Сначала следует очистить свеклу от кожуры и нарезать ее на средние кусочки, размером примерно 3-4 сантиметра.

Реклама

Затем эти кусочки нужно положить в глубокую посуду, которая пригодна для использования в микроволновке.

Свеклу можно готовить в микроволновке и с кожурой, но тогда время приготовления увеличится до 15 минут, и кожуру все равно придется снимать горячей. Поэтому проще ее почистить заранее

Добавьте 2-3 столовых ложки воды. Емкость необходимо накрыть пищевой пленкой или специальной крышкой, имеющей отверстие для выхода пара.

Далее поставьте посуду в микроволновку на максимальную мощность на 10 минут. Если вы нарезали кусочки большого размера, рекомендуется прибавить еще пару минут.

Реклама

Благодаря применению этого метода свекла приобретет желаемую мягкость, и ее можно будет легко проткнуть вилкой для проверки готовности. Такой способ приготовления очень эффективен, поскольку позволяет сохранить насыщенный, яркий цвет корнеплода, а также все ценные витамины.

Готовая к употреблению свекла может быть сразу же использована для нарезки в салат, добавления к борщу, для приготовления пюре или запекания с творогом.

Преимущества приготовления свеклы в микроволновке

Витамины при летании свеклы в микроволновке сохраняются лучше, чем при длительной варке, поскольку короткое время и закрытая емкость минимизируют потерю полезных веществ.

Свекла становится сладкой благодаря тому, что при нагревании крахмал превращается в сахара. В микроволновке этот процесс происходит равномерно, без вываривания.