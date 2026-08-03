Как сварить свеклу за 10 минут: лучшие и быстрые способы, проверенные временем

Как быстро варить свеклу / © pixabay.com

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Свекла — один из самых популярных овощей украинской кухни. Он входит в состав борща, винегрета, салатов, закусок и даже полезных смузи. Однако многие хозяйки не любят его готовить из-за длительного времени варки: иногда большие корнеплоды приходится держать на плите более часа. На самом деле существует несколько проверенных способов, позволяющих приготовить свеклу гораздо быстрее. Некоторые из них помогают получить мягкий овощ уже через 10–15 минут.

Действительно ли можно сварить свеклу за 10 минут

Да, но все зависит от способа приготовления и размера овоща. Небольшую молодую свеклу можно довести до готовности примерно за 10 минут в микроволновке или современной скороварке. Если корнеплод большой, времени понадобится чуть больше — от 15 до 25 минут.

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Способ №1. Микроволновая печь. Это один из самых быстрых вариантов. Свеклу нужно хорошо вымыть, но не очищать от кожуры и не обрезать хвостик. Затем овощи кладут в специальный пакет или посуду с крышкой для микроволновки. Если используется пакет для запекания, в нем нужно сделать несколько маленьких проколов. На максимальной мощности небольшая свекла готовится примерно 8-10 минут, средняя — 12-15 минут. После завершения приготовления овощ желательно оставить еще на несколько минут внутри выключенной печи, чтобы он дошел.

Способ №2. Скороварка. Современная скороварка значительно сокращает время приготовления. В чашу наливают примерно стакан воды, кладут свеклу на специальную решетку или непосредственно в воду и закрывают крышку. После набора давления небольшие корнеплоды варятся примерно 10–12 минут, а большие — до 20 минут. После этого следует дождаться естественного понижения давления или воспользоваться быстрым способом выпуска пара, если это предусмотрено инструкцией производителя.

Способ №3. Кипящая вода и холодный душ. Этот способ давно используют опытные повара. Свеклу опускают только в уже кипящую воду, а не в холодную. Варят примерно 30-40 минут на сильном огне, после чего сразу переводят в очень холодную воду со льдом на 10-15 минут. Из-за резкого перепада температур тепло продолжает проникать внутрь овоща, и он становится мягким гораздо быстрее. Полных 10 минут этот способ не обеспечивает, однако почти вдвое сокращает обычное время приготовления.

Способ №4. Запекание кусочками. Если свекла нужна для салата или закуски, ее можно очистить, нарезать небольшими кубиками или дольками, завернуть в фольгу или положить в жаропрочную форму. При температуре 200-220 градусов кусочки становятся мягкими примерно через 15-20 минут. Преимущество этого способа заключается в том, что свекла получается слаще и не теряет насыщенный цвет.

Как сохранить насыщенный цвет свеклы

Чтобы свекла оставалась яркой после приготовления, следует придерживаться нескольких простых правил:

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не очищать кожуру перед варкой;

не срезать хвостик;

не прокалывать овощи во время приготовления;

после варки быстро охладить его.

Именно кожура защищает природные пигменты от вымывания в воду.

Большинство поваров советуют не солить воду во время варки свеклы. Соль может сделать овощ немного жестче и увеличить время приготовления. Приправлять свеклу лучше уже после того, как она полностью сварится и остынет.

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