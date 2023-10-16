Как сварить вкусный картофель: посуда, не подходящая для его приготовления

В какой посуде сварить картофель, чтобы он был очень вкусным.

Вареный картофель будет очень вкусным, если его сварить в правильной посуде. Поскольку для нас этот овощ неотъемлем в ежедневном рационе, то хочется, чтобы блюдо радовало непревзойденным вкусом. Однако, не все знают, что посуда для приготовления также играет важную роль. Рассказываем, как подобрать кастрюлю, чтобы картофель выдался на славу.

Какая посуда подходит для варки картофеля

Прежде всего нужно определиться с размером кастрюли, чтобы в ней разместилось то количество картофеля, которое вы собираетесь сварить. Но не только объем посуды играет немаловажную роль в приготовлении вкусного блюда.

Чтобы картофель удался на славу, нужно, чтобы в кастрюле было толстое дно. Если дно окажется тонким, картофель при варке может пригореть и затем будет характерный, не очень приятный вкус. Вряд ли кому-нибудь понравится блюдо с таким привкусом.

Достаточно важным моментом в приготовлении блюда является количество воды, которой вы заливаете картофель. Кое-кто так заливает овощи, что вкус картофеля получается водянистым. Здесь есть небольшой секрет: чтобы картофель не был водянистым, нужно во время варки добавлять немного сливочного масла, тогда блюдо будет иметь насыщенный сливочный вкус.

Воду нужно наливать так, чтобы она только покрывала картофель, но не слишком его «заливала». Воды над картофелем должно быть не более полутора сантиметров.

Как вкусно сварить картошку: общие советы

Чтобы картофель получился вкусным, можно воспользоваться несколькими советами опытных хозяек.

Чтобы картофель сварился равномерно, нужно подбирать клубни одинакового размера, иначе для более крупного картофеля понадобится больше времени для приготовления.

Чем меньше размер картофеля, тем быстрее он сварится. Чтобы картофель сварился быстрее, порежьте его на мелкие кусочки.

Чтобы приготовить вкусное пюре нужно выбирать крахмалистые сорта – они очень хорошо развариваются. А для салатов, наоборот, нужен картофель, который не будет развариваться.

Для того чтобы понять, к какому типу относится картофель, разрежьте его пополам и потрите. У крахмалистого картофеля половинки слипнутся, а у не крахмалистого появятся капли воды.

Чтобы картофель оказался вкусным, в воду можно положить лавровый лист или зубчик чеснока. Также картофель можно отварить на мясном бульоне.

Для того чтобы картофель быстрее сварился, положите в воду кусочек сливочного масла. Таким образом вы сократите процесс варки на пять минут.

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