Как сварить яйца, если нет возможности бросить их в кипящую воду: восемь минут – и завтрак готов

Советуем обратить внимание на уникальный способ приготовления куриных яиц. Если вы еще не знакомы с ним, обязательно попробуйте этот метод на дому.

Находчивые повара рассказали, что яйца можно сварить даже в не кипящей воде, но для этого следует запомнить несколько важных шагов. Метод достаточно прост и не требует особых навыков.

Шаг 1: Поставьте кастрюлю с водой на плиту и положите в нее сырые яйца, предварительно хорошо вымытые под проточной водой.

Шаг 2: Доведите воду до кипения, накрыв крышкой кастрюлю. Как только вода закипит, выключите плиту. Если вы забыли накрыть кастрюлю перед закипанием, накройте ее после выключения плиты.

Шаг 3: Оставьте яйца в горячей воде в нужное время, в зависимости от того, как вам нравится их готовить. Для яиц с жидким желтком достаточно 3 минут. Если хотите получить яйца "в мешочек", держите их 6 минут. Для крутых яиц нужно 8–9 минут.

После этого извлеките яйца из воды и дайте им остыть. Если хотите, можно оставить их в воде до полного охлаждения – они не переварятся. А это дополнительный бонус от этого приготовления.

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