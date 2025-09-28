Как почистить яйца за считанные секунды / © unsplash.com

Секрет прост: во время варки в воду следует добавить пищевую соду. Она изменяет уровень pH, благодаря чему скорлупа легко отделяется большими кусочками, не повреждая белок. Достаточно всего лишь половины чайной ложки соды на литр воды. Дальше яйца варят обычным способом и сразу опускают в холодную воду — резкий перепад температуры дополнительно облегчает очищение.

Такой метод особенно полезен для свежих яиц, которые традиционно чистятся тяжелее всего. Он подходит как для куриных, так и для перепелиных яиц. Сода не влияет на вкус или аромат продукта, но упрощает процесс приготовления.

Некоторые хозяйки заменяют соду уксусом или солью, однако наиболее эффективный результат дает именно сода. Это универсальный ингредиент, который всегда под рукой и способен сэкономить время, особенно когда нужно быстро приготовить большое количество яиц для салатов или закусок.

Простой лайфгак поможет сделать кулинарный процесс более легким и комфортным — а яйца будут очищаться буквально через секунды.