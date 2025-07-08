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Как только на томатах появились цветы, опрыскивайте бутоны этим раствором: ни один не засохнет, а завязь не опадает
Даже самый перспективный урожай сводят насмарку пустоцветы. К счастью есть простой проверенный способ, который поможет получить обильную завязь на всех кустах томатов.
Достаточно распространенной проблемой всех огородников являются пустоцветы на томатах. Когда температура воздуха достигает +30 градусов и выше, пыльца в цветах стерилизуется, что приводит к их засыханию. В результате бутоны опадают, а завязь так и не успевает появиться.
Оказалось, что эту проблему можно решить с помощью одного простого раствора, который следует использовать в период цветения.
В половине стакана теплой воды растворите 1 г борной кислоты, тщательно перемешайте, затем перелейте смесь в ведро воды (10 л) и добавьте еще 1 ч. ложку монокалий фосфата.
Томаты опрыскивают полученным раствором утром и вечером во время сухой погоды. Приблизительно через две недели процедуру повторяют.
После такой мощной подкормки вы сможете забыть о пустоцветах и непременно получите большой урожай.