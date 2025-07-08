Как только на томатах появились цветы, опрыскивайте бутоны этим раствором: ни один не засохнет, а завязь не опадает

Чем опрыскать томаты, когда они цветут / © Pixabay

Реклама

Достаточно распространенной проблемой всех огородников являются пустоцветы на томатах. Когда температура воздуха достигает +30 градусов и выше, пыльца в цветах стерилизуется, что приводит к их засыханию. В результате бутоны опадают, а завязь так и не успевает появиться.

Оказалось, что эту проблему можно решить с помощью одного простого раствора, который следует использовать в период цветения.

В половине стакана теплой воды растворите 1 г борной кислоты, тщательно перемешайте, затем перелейте смесь в ведро воды (10 л) и добавьте еще 1 ч. ложку монокалий фосфата.

Реклама

Томаты опрыскивают полученным раствором утром и вечером во время сухой погоды. Приблизительно через две недели процедуру повторяют.

После такой мощной подкормки вы сможете забыть о пустоцветах и непременно получите большой урожай.