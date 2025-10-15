Как уберечь домашних животных зимой: ветеринары назвали 4 важных правила

Домашние любимцы / © Pixabay

С наступлением холодов и коротких дней домашние животные требуют особого внимания. Ветеринарная клиника из Глазго обнародовала перечень из четырех правил, которые помогут обезопасить любимцев во время зимних месяцев. Советы касаются как владельцев животных, так и всех, кто может встретить бездомных кошек или собак на улице.

Об этом сообщило издание Express.

Поводок и светоотражающие аксессуары. В сумерках и в темноте собаки и кошки хуже заметны и чаще рискуют получить травмы. Держите питомцев на поводке и используйте светоотражающие ошейники или шлейки — так их лучше видно и вам, и водителям.

Осторожно с химикатами. Антифриз и другие автохимикаты храните плотно закрытыми и в недоступных местах. Даже небольшое количество этиленгликоля смертельно опасно для кошек: яд быстро всасывается и повреждает почки и нервную систему. При подозрении на проглатывание — немедленно к ветеринару.

Проверяйте «теплые тайники». В холод коты ищут уют в сараях, гаражах и даже в колесных арках авто. Прежде чем закрывать дверь или садиться за руль, осмотрите эти места — это может спасти жизнь животному.

избегайте посыпанных солью тротуаров. Такие реагенты могут раздражать лапы животных, вызывая боль, зуд и воспаление.

избегайте посыпанных солью тротуаров. Такие реагенты могут раздражать лапы животных, вызывая боль, зуд и воспаление.