Как уберечь гортензии от морозов: простой натуральный способ для пышного цветения весной
Гортензии плохо переносят резкие заморозки и оттепели, что может уничтожить корни. Эксперты советуют простой натуральный способ защитить кусты.
Гортензии — одно из самых уязвимых к холоду декоративных растений, и от того, как их подготовят осенью, зависит пышность цветения в следующем году. Эксперты отмечают: несмотря на то, что кусты начинают увядать и коричневеть в конце ноября, их нельзя оставлять без ухода. Резкие ночные заморозки и оттепели способны повредить корни, вызвать гниение и даже полностью остановить формирование цветов весной.
Об этом сообщило издание Express.
По словам специалистов, защитить гортензии очень просто — достаточно правильно замульчировать почву вокруг кустов. Мульча создает теплоизоляционный слой, который удерживает стабильную температуру и влажность, уменьшает риск промерзания корней и предотвращает высыхание растения из-за холодных ветров.
Эксперты объясняют, что мульчирование следует проводить после первых заморозков, когда почва начинает подмерзать. Слишком раннее утепление может привлечь грызунов или вызвать развитие болезней, если растение еще не вошло в состояние покоя.
Для гортензий подойдут натуральные материалы: кора, солома, измельченные сухие листья или компост. Перед мульчированием участок очищают от сорняков и опавших листьев, при необходимости разрыхляют верхний слой земли. Мульчу распределяют равномерно вокруг куста, оставляя небольшой просвет у стебля, чтобы избежать чрезмерного увлажнения у основания.
Специалисты советуют периодически осматривать растения зимой, чтобы убедиться, что почва под мульчей остается сухой и рыхлой. Такая простая подготовка поможет гортензиям пережить холодный сезон и весной отблагодарить обильным цветением.
