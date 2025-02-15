Как уберечь картошку от проволочников и сорняков: опытная огородница дала совет дачникам

Как вырастить много картофеля, чтобы нужно

Хотя за окном еще зима и свирепствуют морозы, многие огородники уже активно готовятся к весенним работам. Ведь, чтобы получить хороший урожай картофеля, важно заранее позаботиться о качественном посадочном материале, подготовке почвы и необходимых природных средствах защиты растений.

Опытная огородница поделилась «дедовским способом», который она применяет при посадке картофеля, чтобы без химии вырастить здоровый картофель, без проволочника. Подготовиться к этому методу нужно уже сейчас

Проволочник – это личинка жука-кузнеца, которая прогрызает картофель, делая его непригодным для хранения и потребления. Сорняки же истощают почву, конкурируют с картофелем за питательные вещества и создают благоприятные условия для развития вредителей и болезней. Поэтому опытные огородники заранее готовятся к посадке, используя эффективные методы борьбы с этими проблемами.

"Два простых действия — и картошка у меня точно будет здоровая, без проволочника и сорняков», — отмечает хозяйка

Использование луковой шелухи

Согласно совету огородницы, подготовку к посадке картофеля следует начинать еще зимой, собирая луковую шелуху и храня ее в картонной коробке. Весной, во время посадки, в каждую лунку добавляют горсть этой шелухи. Вещества, содержащиеся в луковой шелухе, угнетают вредные бактерии в почве, повышают иммунитет растений и защищают их от различных микроорганизмов. Кроме того, фитонциды, присутствующие в шелухе, укрепляют корневую систему и уничтожают вредителей, таких как червец.

Использование фацелии

После посадки картофеля огородница рекомендует рассыпать по поверхности грунта фацелии семян из расчета две горсти на сотку. Фацелия быстро растет, и по достижении определенной высоты ее следует вырвать и разложить вдоль рядов картофеля. Это способствует уменьшению количества проволочника и сорняков.

Дополнительно можно рассыпать горчичный порошок (около 500 г на сотку земли), что в сочетании с фацелией создает мощное средство против вредителей. Регулярное применение этого метода в течение нескольких лет может полностью устранить проволочник с участка.

Если так возделывать участок с картофелем в течение нескольких лет, то, по словам советчика, проволочников вообще не будет

Другие методы борьбы с проволочником и сорняками

Кроме описанного метода, существуют другие способы борьбы с проволочником и сорняками. К примеру, посев сидератов, таких как горох, горчица или фацелия, помогает уменьшить популяцию вредителей. Также эффективно раскисление грунта путем внесения гашеной извести, доломитовой муки или древесной золы. Полив грунта раствором марганцовки или аммиачной воды также способствует снижению численности проволочника. Выбор конкретного метода зависит от условий конкретного участка и степени поражения вредителями.

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