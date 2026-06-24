Как уберечь квартиру от воров во время отпуска: простые действия, которые реально работают

Как защитить квартиру от воров / © pexels.com

Реклама

Чтобы минимизировать риски кражи, следует заранее позаботиться о базовых и дополнительных мерах безопасности, которые затрудняют доступ к жилью и создают иллюзию присутствия хозяев, сообщили в Патрульной полиции Киева.

Основные риски во время отпуска

Воры обычно выбирают квартиры, где:

длительное время не видно признаков жизни;

отсутствует освещение в вечернее время;

легко получить доступ через слабые замки или окна;

хозяева публично сообщают об отъезде.

Именно поэтому ключевой задачей является не только физическая защита, но и осторожность.

Реклама

Как защитить квартиру перед поездкой в отпуск

Позаботьтесь о надежных замках и дверях

Прежде всего, на что обращают внимание злоумышленники — входная дверь. Следует использовать:

качественные замки с высоким уровнем защиты;

дополнительные запорные механизмы;

дверь с антивандальным покрытием.

Даже простое усложнение доступа значительно снижает риск проникновения.

Не оставляйте «подсказок» для воров

Типичная ошибка — создание очевидных сигналов отсутствия:

не оставляйте ключи в удобных местах (под ковриком, в почтовом ящике);

не сообщайте посторонним о точных датах отъезда;

не публикуйте фото из отпуска в реальном времени.

Злоумышленники часто отслеживают активность в соцсетях, чтобы определить, когда жилье пустое.

Реклама

Создайте эффект присутствия дома

Один из самых эффективных способов защиты — имитация того, что квартира не пуста:

используйте таймеры для света;

оставляйте включенное радио или телевизор на расписание;

попросите соседей забирать почту или время от времени заходить.

Такие простые действия формируют у потенциальных воров впечатление, что дома кто есть.

Установите сигнализацию или видеонаблюдение

Технические средства значительно повышают уровень безопасности:

сигнализация с реагированием охранной службы;

камеры наблюдения;

датчики движения.

Даже видимые элементы системы часто отпугивают преступников еще до проникновения.

Реклама

Защитите окна и балконы

Особенно актуально для первых и последних этажей:

установите решетки или противовзломную фурнитуру;

проверьте надежность закрывания окон;

не оставляйте их в режиме проветривания.

Попросите помощи соседей

Доверие в доме — один из лучших способов профилактики:

соседи могут обратить внимание на подозрительных лиц;

периодическое присутствие создает «живую» активность в подъезде;

можно оставить контакт для быстрой связи.

Дополнительные советы безопасности

застрахуйте имущество;

не храните большие суммы наличных на дому;

при длительном отсутствии перекройте воду и газ;

Проверьте исправность дверных замков перед выездом.

Защита квартиры во время отпуска это комбинация технических решений, осторожного поведения и создания иллюзии присутствия. Чем больше барьеров и неопределенности для воров, тем меньше риск утраты имущества.

FAQ

Как защитить квартиру от воров во время отпуска?

Реклама

Лучший подход — соединить надежные замки, сигнализацию, имитацию присутствия (свет, соседи) и осторожность в соцсетях.

Что оставить дома, чтобы не обокрали квартиру?

Рекомендуется не оставлять дома ценные вещи, большие суммы и документы. Лучше всего хранить их в безопасных хранилищах или банковских сейфах.

Новости партнеров