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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Как уберечь квартиру от воров во время отпуска: простые действия, которые реально работают

Летний период отпусков — это время, когда квартиры часто остаются без присмотра, чем активно пользуются злоумышленники.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как защитить квартиру от воров

Как защитить квартиру от воров / © pexels.com

Чтобы минимизировать риски кражи, следует заранее позаботиться о базовых и дополнительных мерах безопасности, которые затрудняют доступ к жилью и создают иллюзию присутствия хозяев, сообщили в Патрульной полиции Киева.

Основные риски во время отпуска

Воры обычно выбирают квартиры, где:

  • длительное время не видно признаков жизни;

  • отсутствует освещение в вечернее время;

  • легко получить доступ через слабые замки или окна;

  • хозяева публично сообщают об отъезде.

Именно поэтому ключевой задачей является не только физическая защита, но и осторожность.

Как защитить квартиру перед поездкой в отпуск

Позаботьтесь о надежных замках и дверях

Прежде всего, на что обращают внимание злоумышленники — входная дверь. Следует использовать:

  • качественные замки с высоким уровнем защиты;

  • дополнительные запорные механизмы;

  • дверь с антивандальным покрытием.

Даже простое усложнение доступа значительно снижает риск проникновения.

Не оставляйте «подсказок» для воров

Типичная ошибка — создание очевидных сигналов отсутствия:

  • не оставляйте ключи в удобных местах (под ковриком, в почтовом ящике);

  • не сообщайте посторонним о точных датах отъезда;

  • не публикуйте фото из отпуска в реальном времени.

Злоумышленники часто отслеживают активность в соцсетях, чтобы определить, когда жилье пустое.

Создайте эффект присутствия дома

Один из самых эффективных способов защиты — имитация того, что квартира не пуста:

  • используйте таймеры для света;

  • оставляйте включенное радио или телевизор на расписание;

  • попросите соседей забирать почту или время от времени заходить.

Такие простые действия формируют у потенциальных воров впечатление, что дома кто есть.

Установите сигнализацию или видеонаблюдение

Технические средства значительно повышают уровень безопасности:

  • сигнализация с реагированием охранной службы;

  • камеры наблюдения;

  • датчики движения.

Даже видимые элементы системы часто отпугивают преступников еще до проникновения.

Защитите окна и балконы

Особенно актуально для первых и последних этажей:

  • установите решетки или противовзломную фурнитуру;

  • проверьте надежность закрывания окон;

  • не оставляйте их в режиме проветривания.

Попросите помощи соседей

Доверие в доме — один из лучших способов профилактики:

  • соседи могут обратить внимание на подозрительных лиц;

  • периодическое присутствие создает «живую» активность в подъезде;

  • можно оставить контакт для быстрой связи.

Дополнительные советы безопасности

  • застрахуйте имущество;

  • не храните большие суммы наличных на дому;

  • при длительном отсутствии перекройте воду и газ;

  • Проверьте исправность дверных замков перед выездом.

Защита квартиры во время отпуска это комбинация технических решений, осторожного поведения и создания иллюзии присутствия. Чем больше барьеров и неопределенности для воров, тем меньше риск утраты имущества.

FAQ

Как защитить квартиру от воров во время отпуска?

Лучший подход — соединить надежные замки, сигнализацию, имитацию присутствия (свет, соседи) и осторожность в соцсетях.

Что оставить дома, чтобы не обокрали квартиру?

Рекомендуется не оставлять дома ценные вещи, большие суммы и документы. Лучше всего хранить их в безопасных хранилищах или банковских сейфах.

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