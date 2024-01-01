Как уберечь окна от ударной волны: харьковчанин делится собственным опытом

Лайфгак, как защитить окна во время обстрелов

Житель Харькова, Александр Компанец делится опытом, как уберечь окна во время обстрелов, сохранить жилье и основное, жизнь.

«Есть проверенный на практике способ, как снизить вероятность того, что ударной волной выбьет окна. Особенно это касается – металлопластиковых окон".

Что рекомендует сделать харьковчанин из собственного опыта, чтобы не повыбивало стекла во время обстрелов:

Окна нужно открыть «по полной» и сразу плотно прижать, но не запирать их.

На подоконник поставить несколько 5-6-литровых пластиковых бутылей с водой и ими плотно прижать створку окна к раме.

Но там, где окно крепится к раме, бутыли не ставьте.

Тогда в случае близкого взрыва окно просто открывается, бутыли его притормаживают, сами упадут – но не побьются, потому что они пластиковые. Стекло на окнах останется целым.

Главное, чтобы бутыли были достаточно тяжелыми и пластиковыми. Чтобы подпирать окна, стеклянные, керамические или металлические предметы не годятся.

От близкого взрыва не спасет, конечно, этот метод, а от ударной волны полностью.

Как уберечь окна

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