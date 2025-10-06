ТСН в социальных сетях

Как уберечь проводку и дом от огня, включая обогреватель — советы электриков

Холод бьет, а батареи молчат: как не сжечь дом, согреваясь отопителем, — подробная инструкция от энергетиков.

Дмитрий Гулийчук
Пока не включили отопление: как согреться электрообогревателем и не сжечь дом

В то время, пока на улице похолодание и «бабьим летом» даже и не пахнет, а батареи в большинстве домов до сих пор холодные, многие украинцы стараются хоть немного согреть свои дома электрическими обогревателями — по крайней мере, в тех регионах, где россияне еще не устроили блекаут.

Как правильно пользоваться электрообогревателем, чтобы уберечься от пожара, рассказывает Львовоблэнерго.

Что следует сделать перед включением обогревателя

  • Убедитесь, что шнур питания не поврежден и сам прибор.

  • Ознакомьтесь с технической документацией — там указана важная информация.

  • Убедитесь, что мощность обогревателя не превышает разрешенную электрическую мощность в вашем доме.

  • Убедитесь, что проводка в квартире выдержит нагрузку от обогревателя.

Где и как лучше устанавливать

  • Размещайте устройство только на ровном и крепком основании.

  • Расстояние до предметов, которые могут загореться (мебель, шторы, ковры) должно быть не менее одного метра.

  • Избегайте влажных помещений — например, ванной комнаты.

  • Не ставьте устройство под сетевой розеткой.

Правила пользования

  • Не оставляйте отопитель работать без присмотра.

  • Не кладите на прибор одежду, полотенца или другие вещи.

  • Подключайте устройство к розетке без удлинителей.

  • Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.

  • Не оставляйте детей и животных рядом с обогревателем.

Ни при каких обстоятельствах нельзя

  • Использовать неисправное оборудование.

  • Сушить на обогревателе разные вещи.

  • Перегружать одну розетку несколькими мощными приборами одновременно.

  • Одновременное использование нескольких энергоемких устройств.

Уход и хранение

  • Устройство необходимо регулярно очищать от пыли.

  • Очистить отопитель можно только после полного охлаждения и выключения из розетки.

  • Храните в сухом и защищенном от влаги месте.

  • В случае любой поломки — обращайтесь к специалистам, не пытайтесь чинить самостоятельно.

Если все же произошла чрезвычайная ситуация

  • Немедленно выключите отопитель из розетки. Если это невозможно, выключите электропитание через автоматический выключатель в щитке.

  • При появлении дыма или огня — звоните 101.

  • Не используйте воду для тушения — прибор может быть под напряжением.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, что будет в Украине с электроснабжением зимой.

46
