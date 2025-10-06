Как уберечь проводку и дом от огня, включая обогреватель — советы электриков

Пока не включили отопление: как согреться электрообогревателем и не сжечь дом

В то время, пока на улице похолодание и «бабьим летом» даже и не пахнет, а батареи в большинстве домов до сих пор холодные, многие украинцы стараются хоть немного согреть свои дома электрическими обогревателями — по крайней мере, в тех регионах, где россияне еще не устроили блекаут.

Как правильно пользоваться электрообогревателем, чтобы уберечься от пожара, рассказывает Львовоблэнерго.

Что следует сделать перед включением обогревателя

Убедитесь, что шнур питания не поврежден и сам прибор.

Ознакомьтесь с технической документацией — там указана важная информация.

Убедитесь, что мощность обогревателя не превышает разрешенную электрическую мощность в вашем доме.

Убедитесь, что проводка в квартире выдержит нагрузку от обогревателя.

Где и как лучше устанавливать

Размещайте устройство только на ровном и крепком основании.

Расстояние до предметов, которые могут загореться (мебель, шторы, ковры) должно быть не менее одного метра.

Избегайте влажных помещений — например, ванной комнаты.

Не ставьте устройство под сетевой розеткой.

Правила пользования

Не оставляйте отопитель работать без присмотра.

Не кладите на прибор одежду, полотенца или другие вещи.

Подключайте устройство к розетке без удлинителей.

Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.

Не оставляйте детей и животных рядом с обогревателем.

Ни при каких обстоятельствах нельзя

Использовать неисправное оборудование.

Сушить на обогревателе разные вещи.

Перегружать одну розетку несколькими мощными приборами одновременно.

Одновременное использование нескольких энергоемких устройств.

Уход и хранение

Устройство необходимо регулярно очищать от пыли.

Очистить отопитель можно только после полного охлаждения и выключения из розетки.

Храните в сухом и защищенном от влаги месте.

В случае любой поломки — обращайтесь к специалистам, не пытайтесь чинить самостоятельно.

Если все же произошла чрезвычайная ситуация

Немедленно выключите отопитель из розетки. Если это невозможно, выключите электропитание через автоматический выключатель в щитке.

При появлении дыма или огня — звоните 101.

Не используйте воду для тушения — прибор может быть под напряжением.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, что будет в Украине с электроснабжением зимой.