Как уберечь проводку и дом от огня, включая обогреватель — советы электриков
Холод бьет, а батареи молчат: как не сжечь дом, согреваясь отопителем, — подробная инструкция от энергетиков.
В то время, пока на улице похолодание и «бабьим летом» даже и не пахнет, а батареи в большинстве домов до сих пор холодные, многие украинцы стараются хоть немного согреть свои дома электрическими обогревателями — по крайней мере, в тех регионах, где россияне еще не устроили блекаут.
Как правильно пользоваться электрообогревателем, чтобы уберечься от пожара, рассказывает Львовоблэнерго.
Что следует сделать перед включением обогревателя
Убедитесь, что шнур питания не поврежден и сам прибор.
Ознакомьтесь с технической документацией — там указана важная информация.
Убедитесь, что мощность обогревателя не превышает разрешенную электрическую мощность в вашем доме.
Убедитесь, что проводка в квартире выдержит нагрузку от обогревателя.
Где и как лучше устанавливать
Размещайте устройство только на ровном и крепком основании.
Расстояние до предметов, которые могут загореться (мебель, шторы, ковры) должно быть не менее одного метра.
Избегайте влажных помещений — например, ванной комнаты.
Не ставьте устройство под сетевой розеткой.
Правила пользования
Не оставляйте отопитель работать без присмотра.
Не кладите на прибор одежду, полотенца или другие вещи.
Подключайте устройство к розетке без удлинителей.
Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
Не оставляйте детей и животных рядом с обогревателем.
Ни при каких обстоятельствах нельзя
Использовать неисправное оборудование.
Сушить на обогревателе разные вещи.
Перегружать одну розетку несколькими мощными приборами одновременно.
Одновременное использование нескольких энергоемких устройств.
Уход и хранение
Устройство необходимо регулярно очищать от пыли.
Очистить отопитель можно только после полного охлаждения и выключения из розетки.
Храните в сухом и защищенном от влаги месте.
В случае любой поломки — обращайтесь к специалистам, не пытайтесь чинить самостоятельно.
Если все же произошла чрезвычайная ситуация
Немедленно выключите отопитель из розетки. Если это невозможно, выключите электропитание через автоматический выключатель в щитке.
При появлении дыма или огня — звоните 101.
Не используйте воду для тушения — прибор может быть под напряжением.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, что будет в Украине с электроснабжением зимой.