Как уберечь ранний картофель от весенних заморозков: самые эффективные и простые способы

Как защитить ранний картофель от заморозов / © Pixabay

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Весной картофель и другие овощные культуры страдают от заморозков, которые могут полностью уничтожить молодые восхождения. Чтобы этого не произошло, профессиональные агрономы дали несколько рекомендаций, которые помогут защитить огородные культуры от резких перепадов температуры. Рассказываем, ссылаясь на ресурс novyny.live, как уберечь молодой картофель от весенних заморозков.

Почему весенние заморозки крайне опасны для картофеля.

Эксперты отмечают, что ранний картофель очень чувствителен к резкому похолоданию в начале вегетационного периода. Даже кратковременное понижение температуры может уничтожить молодые нежные побеги.

После такого стресса культура потратит много своего ресурса на восстановление, что повлияет на снижение урожая. Ведь все силы растения пойдут на восстановление наземной части, а не на завязывание клубней. К тому же, подмерзший картофель имеет ослабленный иммунитет, поэтому становится крайне уязвимым к грибковым и другим заболеваниям.

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Профессиональные агрономы предупреждают: если подмерзшие ростки молодого картофеля возобновятся, а затем снова замерзнут, посадка будет потеряна полностью.

Как уберечь ранний картофель от заморозков весной: лучшие проверенные способы

Бескаркасное укрытие агроволокном. Защитный материал нужно расстелить на земле, картофель будет поднимать его во время своего роста. Края агроволокна необходимо присыпать землей или положить на них камни, чтобы защитить посадку от ветра и сквозняков. Когда станет тепло, нужно произвести проветривание или вообще снять покрытие.

Каркасное укрытие. Надо установить металлические или деревянные дуги высотой до 50 см и накрыть их агроволокном. Таким образом можно создать микроклимат, при котором молодой картофель ускорит свой рост. В результате зеленая масса культуры станет крепче, что в разы увеличит ее урожайность.

Что делать, если ранний картофель примерз: как помочь ему восстановиться

Примерзший картофель можно восстановить. Профессиональные агрономы советуют обработать участок контактным фунгицидом с содержанием меди для профилактики болезней.

Для внекорневой подкормки необходимо использовать:

карбамид — 3 кг/га;

сульфат магния — 2 кг/га.

Интервал между обработкой картофеля должен составлять 5-7 дней.

Также эксперты рекомендуют использовать для поддержания раннего картофеля в стрессовых ситуациях антистрессанты и биостимуляторы. Это препараты на основе аминокислот, которые будут повышать способность примерзлого картофеля к быстрому восстановлению. Эти средства продаются в специализированных магазинах и на сайтах.