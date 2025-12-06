ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
Как уберечь рождественскую елку от кота: эксперт назвала 8 действенных советов

Рождественские елки часто становятся для котов «игровыми площадками». Специалист рассказала, как с помощью восьми простых приемов отвлечь животное и защитить праздничные украшения.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Кот и елка

Кот и елка / © pixabay.com

Блестящие игрушки и высокая конструкция елки зимой превращают ее в настоящую «развлекательную площадку» для кошек. Специалист по поведению животных поделилась советами, которые помогут владельцам уменьшить риски и сохранить праздничное дерево невредимым.

Об этом сообщило издание Mirror.

Специалистка по поведению котов Шани рассказала в TikTok, что главное — работать на опережение. По ее словам, коты видят пространство вертикально, поэтому дерево для них — естественный объект, на который хочется вскарабкаться.

Эксперт советует обеспечить котам безопасный вариант для лазания — высокое кошачье дерево не менее 1,5 метра. Если животное активно им пользуется, поведение нужно поощрять.

Кошачье дерево можно поставить рядом с основной елкой, но не настолько близко, чтобы кот мог доставать игрушки. Также важно хорошо закрепить елку, чтобы та не перевернулась.

Для живых деревьев Шани рекомендует обязательно закрывать емкость с водой защитной крышкой. А самые ценные украшения стоит размещать выше, на недосягаемой для лап высоте. Некоторые владельцы подвешивают внизу колокольчики — резкий звук может отпугнуть кота.

Если животное использует ствол как когтеточку, его можно обернуть фольгой: большинству котов не нравится ее текстура. Часть хозяев дополнительно накрывает фольгой нижние ветки или раскладывает под елкой сосновые шишки — они тоже неприятны лапам.

Шани отмечает, что существуют специальные спреи с ароматами, которые коты избегают. Ими можно обработать низ елки и пространство вокруг.

Эксперт отдельно отмечает: важно спрятать все провода и гирлянды, чтобы животное не травмировалось. А еще — помнить, что кот не «вредит намеренно», а просто ведет себя в соответствии со своими природными инстинктами.

В комментариях под видео владельцы котов делились собственным опытом: одни хвалят фольгу, другие говорят, что их любимцев она совсем не останавливает. Некоторые даже признались, что кот с удовольствием играет фольгой или находит путь к дереву, несмотря на все барьеры.

Напомним, даже самая красивая елка может быть опасной для кота, если не учесть несколько важных нюансов. Эксперты назвали детали, на которые стоит обратить внимание накануне праздников.

