Как уберечь технику во время длительных отключений света: эффективные советы

Технику при отключении света или даже блекаутов можно спасти.

Украинцев предупредили, что отключение света зимой может занять до 14-16 часов. Это, в свою очередь, может привести к повреждению электронных устройств и бытовой техники. Однако, зная действенные способы можно защитить свои гаджеты и технику.

Как минимизировать риски повреждения техники при отключениях электроэнергии – рассказываем дальше.

Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания (ИБП) являются одним из самых эффективных средств защиты техники. Они позволяют безопасно выключить устройства и сохранить важные данные. ИБП рекомендуется для компьютеров, сетевого оборудования, телевизоров и аудиосистем.

Защитные устройства от перенапряжения

Защитные устройства от перенапряжения (разрядники) могут защитить технику от резких скачков напряжения, которые могут возникнуть при возобновлении электроснабжения. Они автоматически отключают питание в случае опасного повышения напряжения, предотвращая тем самым повреждение подключенных устройств.

Планируйте заранее использование мощной техники

Зная график отключения элетроэнергии, попробуйте организовать работу мощной техники (стиральная машина, посудомойка, обогреватели) в периоды, когда электроэнергия стабильна. Это поможет избежать внезапного отключения во время работы устройств, что может привести к их повреждению.

Аккумуляторные устройства

Аккумуляторные устройства подойдут (power bank) и аккумуляторные лампы, могут обеспечить временное питание при отключении. Это особенно полезно для поддержания связи и обеспечения минимального освещения в случае продолжительных перебоев.

Резервное копирование данных

Резервное копирование данных важно для компьютерной техники. Отключение электроэнергии может привести к потере важной информации, поэтому хранение копий на внешних носителях или в облачном хранилище является целесообразным мероприятием.

Состояние электропроводки

Проблемы с электропроводкой могут привести к неожиданным отключениям и перенапряжению. Регулярная проверка состояния электропроводки и розеток поможет предотвратить возможные повреждения техники.

Напомним, что прифронтовая Запорожская область может оказаться без электроэнергии зимой. Власти закупают генераторы и когенерационные установки.

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