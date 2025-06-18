Как убирать плинтусы быстро, качественно и не теряя силы: инструкция от экспертов

Уборка / © Credits

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Плинтусы часто остаются без внимания во время уборки, хотя именно на них накапливается больше пыли и грязи. Однако традиционная мойка в неудобной позе может быть настоящим испытанием. Профессиональные уборщики советуют изменить подход — забыть о «рачках» и перейти к эффективному и удобному методу.

Об этом пишет The Spruce.

Вместо того чтобы вставать на колени и тереть вручную, эксперты рекомендуют использовать швабру с ротором или телескопической ручкой. Для уборки достаточно развести несколько капель моющего средства в ведре с теплой водой, погрузить туда швабру, хорошо ее отжать и осторожно пройтись по плинтусам. Потом вытереть их сухой тряпкой.

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«Мыло для посуды отлично удаляет жир и грязь, а главное — не вредит покрытию плинтусов», — объясняет Марла Мок, президент компании Molly Maid.

Дополнительные инструменты для лучшего результата

Для труднодоступных мест специалисты рекомендуют использовать:

пылесос с насадкой-щеткой;

мягкую щетку или меламиновую губку;

салфетки из микрофибры.

Особое внимание следует уделять декоративным плинтусам с глубокими пазами — там чаще всего скапливается пыль.

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«Не забывайте, что остатки моющих средств могут притягивать еще больше пыли, поэтому важно хорошо вытирать плинтусы после влажной чистки», — предостерегает Эшли Киддер, основательница компании Dashing Maids.

Как ухаживать за плинтусами, чтобы чистить их реже

Профессионалы советуют регулярно протирать плинтусы во время стандартной уборки. Если плинтусы окрашены глянцевой краской, это значительно облегчит уход. Кроме того, можно обработать их антистатическими салфетками — они уменьшают осадку пыли.

Также специалисты рекомендуют закладывать трещины и царапины шпатлевкой для дерева, а после высыхания отшлифовать и покрасить.

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«Регулярное обслуживание гораздо эффективнее, чем ежегодно отчаянно пытаться оттереть всю грязь», — отмечает Киддер.

Напомним, ранее мы писали, что сложного в том, чтобы взять ведро с водой, смочить швабру и пройтись по комнатам, но именно здесь кроется самая большая опасность: неправильная техника мойки, неправильные инструменты или банальное несоблюдение инструкций могут не только сделать уборку неэффективной, но и нанести ущерб вашему подлу.