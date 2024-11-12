Как убрать даже очень сильное засорение унитаза всего за 1 минуту: при чем здесь бутылка

Не торопитесь вызывать сантехника, если у вас засорился унитаз. Существует один простой способ, помогающий пробить засор за 1 минуту.

Автор одного из довольно популярных YouTube-каналов утверждает, что с помощью обычной бутылки из пластика можно справиться даже с очень тяжелым засорением унитаза. Такой лайфхак пригодится, когда вантуз не справился с проблемой.

Чтобы пластиковая бутылка из-под воды стала эффективным инструментом, у нее нужно отрезать дно. А вот крышку снимать не нужно.

Не забудьте надеть на руки перчатки, чтобы уберечь себя от бактерий и болезнетворных микроорганизмов. Теперь вставьте бутылку нижней частью в сливное отверстие унитаза и сделайте несколько достаточно энергичных движений. Старайтесь будто протолкнуть стоящую воду вниз.

Уже через несколько минут таких интенсивных движений вы увидите, что засор убрался и вода начала свободно стекать в отверстие унитаза.

Этот способ удобен тем, что он не требует от вас специальных инструментов или химических средств. Пустые пластиковые бутылки часто есть в доме, поэтому их использование не станет проблемой. К тому же обычная бутылка поможет даже там, где вантуз справиться не может.

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