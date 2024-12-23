Как убрать дом перед Новым годом и сохранить силы на праздник: традиции уборки в разных странах

Новогодняя уборка – одна из традиций перед праздником. Как провести его без лишних усилий?

Зачем нужна новогодняя уборка

Уборка перед Новым годом имеет несколько значений:

Символическое очищение — у украинцев существует традиция, что перед Новым годом нужно избавляться от всего ненужного и старого, чтобы расчистить место для нового. Касается это не только вещей, но и эмоциональных впечатлений. А уборка помогает создать эффект обновления, готовности к новому. Создание атмосферы праздника — чистое жилище всегда имеет более привлекательный и опрятный вид. В таком пространстве гости и члены семьи будут чувствовать себя более комфортно. Практическая потребность — в новогодние праздники часто собираются крупные компании, поэтому важно подготовиться к приему гостей. Уборка перед Новым годом — это не только удаление пыли и грязи, но и организация пространства, чтобы всем было комфортно. Поддержание традиций — многие украинцы следуют традициям своих предков, считая, что эти ритуалы помогают принести в жизнь благополучие и счастье. Именно одной из таких традиций является и предновогодняя уборка.

Как убирают перед Новым годом в разных странах мира

Китай

Среди китайцев существует особая традиция, которая называется "чуньцзи" ("уборка перед праздниками"). Она является важной частью подготовки к китайскому Новому году. Уборка является символом очищения дома от негативной энергии в прошлом году, привлечения удачи в новом. Особое внимание в процессе уборки уделяют удалению пыли, грязи и выбрасыванию старых вещей.

Япония

Здесь уборка перед Новым годом называется "осаджи" и она включает в себя очищение всех уголков дома, даже труднодоступных мест. Обычно убирают японцы в конце декабря и перед этим проводят ритуал "очистки дома от негативной энергии". После этого дом украшают новогодним декором.

Германия

В этой стране уборка перед Рождеством и Новым годом имеет особое значение. Немцы особенно тщательно убирают дом, в частности, гостиную, где позже будут сидеть гости. Также здесь тщательно украшают дом рождественскими веночками, елочными веточками, новогодними украшениями.

Италия

В Италии традиция уборки перед Новым годом связана с избавлением от старых вещей. По мнению итальянцев, если выбросить старые вещи, то можно уволить место для удачи и новых возможностей.

Мексика

Здесь уборка перед Новым годом называется "limpieza de fin de año", она включает не только физическое, но и духовное очищение. Мексиканцы проводят специальные ритуалы: зажигают свечи, окропляют дом освященной водой, чтобы очистить его от отрицательной энергии и привлечь благосостояние.

Индия

В этой стране уборка проводится перед "Дивали" — фестивалем света. Его большинство современных индусов считают своеобразным новым годом. Приходится оно на октябрь или ноябрь, а перед ним тщательно убирают офисы и дома. Индусы верят, что это привлекает Лакшми – богиню процветания и богатства.

Как убрать перед Новым годом без лишних усилий

Как убрать перед Новым годом без лишних усилий / Фото: Фото из открытых источников

Если сил на генеральную уборку нет, уберитесь только в тех комнатах, где вы будете встречать Новый год. Обязательно выбросите те вещи, которые уже испортились или не доставляют удовольствия. Так вы сделаете чище не только дом, но и свою голову.

Разбейте уборку на блоки

Когда нужно убраться по всему дому, может появиться паника. Чтобы вам было проще привести все в порядок, разделите помещение на отдельные блоки, которые можно убирать поочередно. Сосредоточивайтесь на одном блоке – так вы избежите перезагрузки уборкой.

Определите перерывы и время для уборки

Убирайтесь 20-30 минут, а затем обязательно делайте небольшой перерыв. Так вы не будете сильно уставать и создадите настоящий азарт – ведь за эти 30 минут хочется сделать как можно больше.

Сосредоточьтесь на тех местах, которые бросаются в глаза первыми

Первыми лучше убирать части комнаты, которые видны сразу: диваны, столы, кресла, стулья. Важно убрать прихожую, ведь именно от ее состояния зависит первое впечатление гостей.

Уберите все ненужные вещи

Если времени на генеральную уборку нет, попробуйте пройтись по всем комнатам и сложить все разбросанные вещи – рассортируете их уже после праздников.

Освежите ковер и мебель

Их следует посыпать пищевой содой, а затем перейти к уборке следующей зоны. Пока вы занимаетесь своими делами, мебель и ковры будут очищаться. Дополнительно сода впитает все неприятные запахи. Только не забудьте позже пропылесосить.

Используйте липкий ролик

Пройдитесь им по поверхностям мягкой мебели, верхней одежде в прихожей, абажурам и т.п., чтобы быстро очистить ее от пыли, шерсти домашних животных и мелких крошек.

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