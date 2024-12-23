Как убрать дом перед Новым годом и сохранить силы на праздник: традиции уборки в разных странах

Новогодняя уборка – одна из традиций перед праздником. Как провести его без лишних усилий?
Зачем нужна новогодняя уборка
Уборка перед Новым годом имеет несколько значений:
- Символическое очищение — у украинцев существует традиция, что перед Новым годом нужно избавляться от всего ненужного и старого, чтобы расчистить место для нового. Касается это не только вещей, но и эмоциональных впечатлений. А уборка помогает создать эффект обновления, готовности к новому.
- Создание атмосферы праздника — чистое жилище всегда имеет более привлекательный и опрятный вид. В таком пространстве гости и члены семьи будут чувствовать себя более комфортно.
- Практическая потребность — в новогодние праздники часто собираются крупные компании, поэтому важно подготовиться к приему гостей. Уборка перед Новым годом — это не только удаление пыли и грязи, но и организация пространства, чтобы всем было комфортно.
- Поддержание традиций — многие украинцы следуют традициям своих предков, считая, что эти ритуалы помогают принести в жизнь благополучие и счастье. Именно одной из таких традиций является и предновогодняя уборка.
Как убирают перед Новым годом в разных странах мира
Китай
Среди китайцев существует особая традиция, которая называется "чуньцзи" ("уборка перед праздниками"). Она является важной частью подготовки к китайскому Новому году. Уборка является символом очищения дома от негативной энергии в прошлом году, привлечения удачи в новом. Особое внимание в процессе уборки уделяют удалению пыли, грязи и выбрасыванию старых вещей.
Япония
Здесь уборка перед Новым годом называется "осаджи" и она включает в себя очищение всех уголков дома, даже труднодоступных мест. Обычно убирают японцы в конце декабря и перед этим проводят ритуал "очистки дома от негативной энергии". После этого дом украшают новогодним декором.
Германия
В этой стране уборка перед Рождеством и Новым годом имеет особое значение. Немцы особенно тщательно убирают дом, в частности, гостиную, где позже будут сидеть гости. Также здесь тщательно украшают дом рождественскими веночками, елочными веточками, новогодними украшениями.
Италия
В Италии традиция уборки перед Новым годом связана с избавлением от старых вещей. По мнению итальянцев, если выбросить старые вещи, то можно уволить место для удачи и новых возможностей.
Мексика
Здесь уборка перед Новым годом называется "limpieza de fin de año", она включает не только физическое, но и духовное очищение. Мексиканцы проводят специальные ритуалы: зажигают свечи, окропляют дом освященной водой, чтобы очистить его от отрицательной энергии и привлечь благосостояние.
Индия
В этой стране уборка проводится перед "Дивали" — фестивалем света. Его большинство современных индусов считают своеобразным новым годом. Приходится оно на октябрь или ноябрь, а перед ним тщательно убирают офисы и дома. Индусы верят, что это привлекает Лакшми – богиню процветания и богатства.
Как убрать перед Новым годом без лишних усилий
Если сил на генеральную уборку нет, уберитесь только в тех комнатах, где вы будете встречать Новый год. Обязательно выбросите те вещи, которые уже испортились или не доставляют удовольствия. Так вы сделаете чище не только дом, но и свою голову.
Разбейте уборку на блоки
Когда нужно убраться по всему дому, может появиться паника. Чтобы вам было проще привести все в порядок, разделите помещение на отдельные блоки, которые можно убирать поочередно. Сосредоточивайтесь на одном блоке – так вы избежите перезагрузки уборкой.
Определите перерывы и время для уборки
Убирайтесь 20-30 минут, а затем обязательно делайте небольшой перерыв. Так вы не будете сильно уставать и создадите настоящий азарт – ведь за эти 30 минут хочется сделать как можно больше.
Сосредоточьтесь на тех местах, которые бросаются в глаза первыми
Первыми лучше убирать части комнаты, которые видны сразу: диваны, столы, кресла, стулья. Важно убрать прихожую, ведь именно от ее состояния зависит первое впечатление гостей.
Уберите все ненужные вещи
Если времени на генеральную уборку нет, попробуйте пройтись по всем комнатам и сложить все разбросанные вещи – рассортируете их уже после праздников.
Освежите ковер и мебель
Их следует посыпать пищевой содой, а затем перейти к уборке следующей зоны. Пока вы занимаетесь своими делами, мебель и ковры будут очищаться. Дополнительно сода впитает все неприятные запахи. Только не забудьте позже пропылесосить.
Используйте липкий ролик
Пройдитесь им по поверхностям мягкой мебели, верхней одежде в прихожей, абажурам и т.п., чтобы быстро очистить ее от пыли, шерсти домашних животных и мелких крошек.
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