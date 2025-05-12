Что добавить в стиральную машину для очистки барабана / © Freepik

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С помощью доступных ингредиентов, которые можно найти на кухне, ваша техника снова будет сиять чистотой, а все отложения легко получатся в виде темных хлопьев.

Как в домашних условиях почистить барабан стиральной машины

Бюджетный и простой метод очистки стиральной машины предусматривает использование нескольких доступных ингредиентов. Нужно насыпать 80 г лимонной кислоты в барабан, а затем смешать 400 мл 9% уксуса и одну столовую ложку пищевой соды в емкости объемом не менее литра. При смешивании начнется активная реакция, которая является нормальным процессом.

После того как раствор тщательно перемешан, 2/3 его нужно вылить в барабан, а остальное — в отсек для порошка. Далее установите максимальную температуру и отжим, запустив стирку без белья на 2-3 часа. После завершения процедуры остается только вытереть барабан досуха и очистить резиновые уплотнители.

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Этот простой и доступный метод очистки стиральной машины поможет эффективно избавиться от известкового налета и загрязнений без использования дорогостоящих химических средств. Используя обычные ингредиенты, такие как лимонная кислота, уксус и сода, ваша техника станет чистой и будет работать как новая, что сэкономит ваше время и средства.