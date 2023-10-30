Как убрать заломы на кожаной обуви: будут выглядеть, как новые

Простой способ, который поможет убрать складки и заломы на обуви.

Заломы на обуви могут появиться как на дорогом, так и на дешевом изделии. Чаще всего заломы образуются в местах, где обувь подвергается наибольшим нагрузкам – это район голеностопа и пальцев, место сгиба стопы.

Причины, почему возникают заломы и складки на кожаной обуви

Причин появления неприглядных дефектов может быть много:

Неправильно подобранный размер обуви.

Материал изделия слишком мягкий или слишком жесткий.

Неправильный уход за обувью, неправильное хранение.

Как избавиться от заломов на кроссовках, обуви в домашних условиях

Если складки глубокие, их можно разгладить.

Изделие набить бумагой или тканью, чтобы изнутри распрямить поверхность обуви.

Салфетку из микрофибры, какую-нибудь ткань смочить в воде и положить на места заломов.

Утюг нагреть до средней температуры.

Прогладить места заломов через влажное изделие.

Убираем заломы на кожаной обуви

Результат вас удивит – натуральная кожа действительно станет гладкой, а ботинки, как новые.

Если складки небольшие, выпрямить заломы можно еще проще.

Нужно очистить обувь от пыли и грязи.

Далее поместить в обувь формодержатели соответствующего размера или, если есть, расширители для обуви.

На сухую кожу обуви нанести обычный, подходящий для кожаного изделия крем.

Оставить формодержатели и расширители внутри обуви до полного высыхания крема.

Повторить эту процедуру несколько раз – заломы должны исчезнуть.

Как не допустить появления заломов

Чтобы сохранить обувь в хорошем состоянии, старайтесь беречь ее и соблюдать простые рекомендации:

Выбирайте обувь по размеру. Не нужно покупать модели, которые вам давят или, наоборот, болтаются на ноге только потому, что они вам понравились. Если туфли широкие, то заломы появятся по всей ширине, если узкие, то кожа на них быстро начнет трескаться из-за большого натяжения.

Носите обувь по сезону.

Регулярно используйте средства, предназначенные для полноценного ухода за кожаной обувью.

Прежде чем обуться, убедитесь, что на обуви расстегнуты все застежки и замки. Если нет, то потратьте лишние пару секунд, чтобы расстегнуть и нормально обуться. Пользуйтесь ложкой и не наступайте на задник.

Купите несколько пар сезонной обуви и постоянно меняйте ее. Если она промокла, то не высохнет всего за одну ночь, соответственно, не успеет вернуть первичную форму.

Не ставьте обувь под струю воды, когда моете ее. Пользуйтесь мягкими губками.

Не обувайте и не носите мокрую обувь. Если натуральная кожа не успела высохнуть, то она будет растягиваться и деформироваться.

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