Как убрать известняковый налет из лейки душа: эксперты рассказали о невероятном средстве — и это не уксус

Чистить воронку душу не так сложно, даже если на ней собрался известковый налет. И для этого не нужно использовать никакие чистящие средства, даже натуральные. Достаточно одного невероятного средства.

Об интересном способе очищения рассказали в издании Express.

Известковый налет часто скапливается в разных частях дома, но ванная комната – это место, где он образуется чаще всего. Когда налет покрывает лейку душу, он не только выглядит неаккуратно, но и ограничивает поток воды, забивая отверстия, через которые жидкость выливается. Хотя белый уксус является популярным средством для удаления известкового налета, если имеет место сильное загрязнение, он не всегда помогает.

В группе на Facebook "Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks" блогерша Лианна поделилась своим методом, который она сама же и использует в быту. "Я пыталась чистить известковый налет в течение многих лет, но сдалась. Попробовала использовать уксус, но он не смог полностью удалить загрязнение. И только недавно все изменилось. Средство сработало всего за 15 секунд."

Речь идет об обычной медной монете. Почему она работает так хорошо? Из-за своей медной основы монета вызывает химическую реакцию с известковым налетом, что помогает его расщепить.

Поразившимися результатами поделились и другие пользователи Facebook и подписчики группы "Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks". Они все отметили, что сначала сомневались в том, что такой способ действенный, однако, решили попробовать и не прогадали.

Как очистить воронку для душа с помощью медной монеты? Все очень просто: легко протрите мокрой монетой там, где отверстия покрылись известковым налетом. Вся грязь "отойдет" за 15 секунд и вам не понадобятся химикаты.

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