Если вы решили приготовить котлеты, но немного переусердствовали с солью, не стоит переживать. Есть способы, которые помогут спасти ситуацию.

Пересолили фарш: что делать

Итак, вы добавили слишком много соли в готовый фарш. Не стоит его выбрасывать. Исправить ситуацию очень просто. Возьмите еще немного мяса, перекрутите его в блендере или мясорубке и перемешайте с готовым фаршем.

Также можно добавить в фарш кабачки или картофель. Натрите овощи на мелкой терке, отцедите лишнюю влагу и перемешайте с мясом. Овощи помогут сбалансировать уровень соли и дополнительно сделают котлеты более нежными и сочными.

Повара утверждают, что лучшим способом убрать лишнюю соль из фарша является использование белого хлеба, замоченного в молоке. Результат превзойдет все ваши ожидания. Котлеты получатся вкусными, сочными и нежными.

Если вам не нравится идея с батоном и молоком, можете добавить манку или рис. Они впитают лишнюю соль, а вместо котлет теперь можно будет приготовить митболы.

Что делать, если пересолили готовые котлеты / Фото: Unsplash

Лишнюю соль можно убрать также с помощью мультиварки или пароварки. В таком случае вам даже не понадобится что-либо добавлять в уже готовый фарш. Просто готовьте котлеты не на сковороде, а на пару. Пара поможет избавиться от соли и блюдо получится вкусным.

Также пересоленный фарш можно уложить в сито и промыть кипяченой водой. Однако следует обратить внимание, что вместе с солью вымывается и определенная часть других приправ, поэтому с этим методом следует соблюдать осторожность.

Как спасти жареные пересоленные котлеты

Если вы уже поджарили котлеты и только после этого поняли, что фарш был пересоленным, также не стоит расстраиваться. Даже тогда спасение есть. К примеру, вы можете протушить их в сметане или добавить в сковородку свежие нарезанные овощи, залить водой и сливками, а затем поставить на маленький огонь до готовности овощей. Соль перейдет в другие компоненты и блюдо будет спасено.

Если все эти способы не подходят, можете использовать пересоленный фарш для приготовления другого блюда. Запеканка или макароны с фаршем станут отличной альтернативой, но в таком случае больше не солите блюдо во время приготовления.

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