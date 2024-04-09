Как убрать морщинки под глазами даже в 40+ лет в домашних условиях: поможет простой макияж

Макияж не только помогает подчеркнуть преимущества своей внешности, но и скрыть определенные возрастные изменения, в частности морщинки под глазами.

В издании The Sun рассказали о набирающем популярность в Сети лайфгаке с макияжем. За считанные секунды блоггерша на видео смогла скрыть все видимые морщинки под глазами. По ее словам, сделать это по силам каждой, даже в возрасте 40+ лет.

На самом деле рекомендация достаточно доступна и бюджетна. Вам нужно приобрести всего-навсего кисточка для нанесения и любые светло-коричневые матовые тени.

Джессика Браун, эксперт по макияжу, делает всего несколько уверенных движений и за 5 секунд морщинки становятся практически невидимыми. Такой экспресс метод должен быть в арсенале каждой женщины, независимо от возраста.

Что нужно делать:

С помощью тонкой кисточки нанесите небольшое количество матовых теней под глаз. Выбирайте светло-коричневый оттенок. Быстро проведите линию от наружного к внутреннему углу глаза, не подходя к ватерлинии нижнего века.

Как работает этот лайфгак? Все достаточно просто. Благодаря игре света и теней небольшие морщинки скрываются. Более того, глаза визуально выглядят более объемными.

Читайте также: