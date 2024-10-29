Как убрать налет на кошачьем лотке: простой, но эффективный трюк с кипятком

Хозяева кошек не на словах знают о такой проблеме, как появление белого налета на кошачьих лотках. Образуется он даже в том случае, если регулярно очищать туалет животного.

Белый налет – это остатки мочевых камней, которые въедаются в пластик и остаются на нем.

Конечно, он портит внешний вид лотка, но дополнительно становится источником неприятного запаха мочи, от которого трудно избавиться.

Часто владельцы животных пытаются очистить лоток с помощью щеток, пищевой соды, разнообразных химических средств, но они обычно мало помогают.

Однако существует одно простое средство, которое быстро уберет неприятный белый налет и лишит лоток запаха мочи. Речь идет о кислородном отбеливателе.

Его нужно насыпать в кошачий лоток (не менее 2 ст. ложек) и залить кипятком. Сразу образуется пена – это так и должно быть. Оставляйте средство на 30 минут, затем (обязательно в перчатках) уберите наслоение налета со стенок лотка с помощью щетки. Мочевой камень быстро очистится, а неприятный запах выветрится.

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