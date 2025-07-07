Как убрать неприятный запах из обуви в домашних условиях: понадобится одно копеечное средство

Как быстро убрать неприятный запах обуви / © Pixabay

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Летом можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как запах из обуви. Он появляется даже, если пара новая и вы соблюдаете правильную гигиену ног. В “Сніданок з 1+1” поделились простым и бюджетным средством, которое поможет избавиться от запаха из обуви за несколько минут.

Часто неприятный запах в обуви появляется из-за накопления влаги и бактерий. Иногда даже специальные дезодоранты не дают эффективного результата.

Запомните простые действия:

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смочите в перекиси водорода ватный диск;

протрите всю внутреннюю поверхность обуви;

оставьте обувь сохнуть естественным путём.

Если запах очень сильный и устойчивый, лучше положить смоченные в перекиси ватные диски и оставить их на несколько часов. Перекись водорода поможет преодолеть бактерии, которые являются причиной появления запаха, а также не оставляют следов на ткани.