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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Как убрать неприятный запах из обуви в домашних условиях: понадобится одно копеечное средство

Это бюджетное средство от неприятного запаха из обуви работает лучше магазинных дезодорантов и еще не оставляет следов на ткани.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как быстро убрать неприятный запах обуви

Как быстро убрать неприятный запах обуви / © Pixabay

Летом можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как запах из обуви. Он появляется даже, если пара новая и вы соблюдаете правильную гигиену ног. В “Сніданок з 1+1” поделились простым и бюджетным средством, которое поможет избавиться от запаха из обуви за несколько минут.

Часто неприятный запах в обуви появляется из-за накопления влаги и бактерий. Иногда даже специальные дезодоранты не дают эффективного результата.

Запомните простые действия:

  • смочите в перекиси водорода ватный диск;

  • протрите всю внутреннюю поверхность обуви;

  • оставьте обувь сохнуть естественным путём.

Если запах очень сильный и устойчивый, лучше положить смоченные в перекиси ватные диски и оставить их на несколько часов. Перекись водорода поможет преодолеть бактерии, которые являются причиной появления запаха, а также не оставляют следов на ткани.

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Дата публикации
Количество просмотров
99
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