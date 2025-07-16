Как убрать пену во время стирки в машинке: почему она образуется

Что делать, если в стиральной машине слишком много пены / © Фото из открытых источников

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Причин появления пены во время стирки может быть много: от чрезмерного использования порошка до несоответствующих моющих средств (не для автоматической стирки).

Во время стирки образовалось много пены: что делать

Образование большого количества пены во время стирки — это не просто мелкая неприятность. Она может мешать полосканию белья, привести к протеканию, заблокировать датчики или даже стать причиной ломки техники.

Иногда, кроме моющих средств образования пены может спровоцировать мягкая вода, остатки порошка от прошлой стирки, если вы не очищали стиральную машину и неправильную загрузку барабана (малое или слишком большое количество вещей). Последнее может нарушить циркуляцию воды, потому пена начинает скапливаться.

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Эксперт в своем видео в TikTok рассказал, как можно избавиться от этой неприятной проблемы. Интересно, что сделать это можно даже во время стирки.

Возьмите любой бельевой кондиционер и залейте его в барабан стиральной машины со стаканом чистой воды. Запустите машину снова и уже через несколько секунд вы заметите, что пена упала, а стирка продолжается как обычно. Это происходит благодаря химической реакции между веществами.

Однако, говорит эксперт, не стоит злоупотреблять этим лайфхаком. Хоть он и действенен, однако кондиционер способен снизить эффективность порошка или геля для стирки, поэтому лучше все же предотвратить появление пены, чем позже убирать ее таким образом.