Как убрать подпалины на одежде от утюга: профессиональные клинеры используют этот простой метод

Иногда мы можем отвлечься при глажке одежды, что становится причиной появления ожогов на вещах. Не спешите выбрасывать любимую футболку или блузку, ведь существует метод, который поможет справиться с проблемой.

Им пользуются все профессиональные клинеры, когда вдруг что-то идет не столько во время глажки одежды.

Если ожог не слишком серьезный

В таком случае достаточно просто нанести на ткань небольшое количество перекиси водорода, а затем смыть его проточной водой через одну минуту. Не забудьте постирать вещь в стиральной машине с использованием обычного порошка или другого моющего средства.

Если ожог сложен

В таком случае вам также понадобится перекись водорода, которую можно найти в каждой домашней аптечке, однако действовать нужно по другому сценарию. Смочите кусок любой чистой ткани и приложите ее к следу от ожога после утюга. В водород дополнительно можно влить небольшое количество нашатырного спирта, который усилит действие первого. Но это не обязательно.

Сверху на влажную ткань приложите кусок сухой, создав некий "бутерброд". После этого прогладьте сухой материал утюгом, разогретым до средней температуры.

Внимательно следите за пятном от ожога во время глажки, как только полностью исчезнет, заканчивайте процесс. Если есть перекись водорода уже испарилась, а след еще остался, то ткань нужно смочить еще раз и повторить все сначала.

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