Как убрать слайм, прилепившийся к мебели / © Фото из открытых источников

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Оказывается, избавиться от этой неприятности можно очень быстро — всего за несколько минут. И для этого не понадобятся ни дорогостоящие препараты, ни специальные чистящие средства. Все, что нужно, уже есть под рукой — прямо на кухне.

Обычный столовый уксус становится настоящим спасителем: его кислота деликатно расщепляет липкий налет, не оставляя повреждений на поверхности.

Просто смочите ватный диск в обычном уксусе и приложите к пятну. Через несколько минут останется мягко вытереть место — и от следа не останется и следа.

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Этот метод подходит почти для всех типов тканей и покрытий. Даже нежная обивка останется невредимой, если не тереть слишком энергично.

Уксус работает деликатно: не оставляет пятен, полос и резкого запаха. А чтобы окончательно убедиться в чистоте, можно пройтись влажной салфеткой после очищения.

Этот способ эффективен даже против засохших остатков слайма — просто повторите процедуру и немного увеличьте время действия.

Родители будут в восторге: больше не нужно тратить часы на оттирание, портить вещи или прятать их в шкаф.

Слаймы больше не наводят ужаса на мебель. Дети могут играть вволю, а взрослые — выдохнуть с облегчением, зная, что простое решение всегда рядом.

Перед тем как использовать способ полностью, лучше сначала проверить его на небольшом участке — так вы будете уверены, что все сработает как надо. А результат вас приятно удивит!

Теперь не нужно тратить много времени на уборку после детских экспериментов — вся процедура займет считанные минуты. Но не забывайте: уксус следует хранить подальше от детских рук.